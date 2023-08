Cultura Pomerana e Balonismo movimentam cidade de Pancas em agosto

Pancas se prepara para um fim de semana agitado e inédito no município. A cidade integra a Região Turística Doce Pontões Capixabas e vai receber, nos dias 11, 12 e 13 de agosto, a tradicional 11ª Pomerfest. Já entre os dias 10 e 13 de agosto acontece o I Festival de Balonismo dos Pontões Capixabas.

Os dois eventos prometem atrair muitos turistas, que, além de conhecer de perto a cultura pomerana, por meio da música, gastronomia e danças típicas, vão poder presenciar um show de balões no céu do município, com o festival de balonismo ocorrendo pela primeira vez no Espírito Santo.

“Apoiar eventos que valorizam a cultura da região e incentivar novos eventos no Estado são de extrema importância para o turismo capixaba. A cidade de Pancas contará com meios de hospedagens totalmente ocupados e restaurantes cheios, com atrativos se tornando mais conhecidos e fomentando, desta forma, o turismo da região, além de movimentar a economia da cidade” destacou o secretário de Estado do Turismo, Weverson Meireles.

Pela primeira vez, o Espírito Santo recebe um festival de balonismo. O evento será realizado no distrito de Laginha, em Pancas, e acontece simultaneamente à realização da 11ª Pomerfest.

No total, serão nove balões vindos de todas as partes do Brasil. Entre os balões especiais confirmados, destaca-se o “Baby Car”, um dos balões mais premiados do País e que promete atrair a atenção das criançadas. Além disso, durante à noite, o público poderá curtir o “Night Glow”, um momento especial em que os balões serão iluminados por seus fogos, ao som de música eletrônica.

O evento contará com o apoio da Confederação Brasileira de Balonismo e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.