Diário Oficial do Espírito Santo completa seis anos 100% digital

Há exatos seis anos o Diário Oficial do Estado (DOE) passou a ser veiculado apenas na versão digital. Desde o dia 1º de agosto de 2017, as edições circulam diariamente no site da Imprensa Oficial do Espírito Santo (DIO/ES) e nas redes sociais da autarquia, que é responsável pela produção da publicação.

“O Diário Oficial do Espírito Santo tem uma história de investimento em novas tecnologias. Hoje completamos seis anos em que paramos com as impressões em papel. Agora, basta acessar nosso site ou as redes sociais para acompanhar nossas publicações, tudo de forma gratuita, sem papel e disponível a todos”, destacou a diretora-presidente do DIO, Sandra Shirley de Almeida.

Além de eliminar as impressões em papel, reduzindo custos e danos ao meio ambiente, as edições virtuais também permitiram mais agilidade, mobilidade e otimização do trabalho de produção do Diário Oficial.

“Com as edições impressas, havia a aquisição de grande quantidade de papel, de produtos químicos, era necessário pensar na logística de distribuição, entre outros custos. Com a veiculação no meio digital, deixamos tudo isso de lado e ainda ampliamos nosso alcance, pois o cidadão pode acessar nossas edições de qualquer lugar”, ressaltou Everton Correia Lopes, analista do Executivo, especialista na área de Tecnologia da Informação.

A produção do Diário Oficial do Espírito Santo é feita via Sistema IOES, uma moderna ferramenta que permite a inserção de múltiplos cadernos. Além disso, o sistema garante a perenidade das informações, pois as páginas das publicações são assinadas por meio de certificado digital.

“O Sistema de Publicação do DIO/ES, responsável por realizar a interface com os publicadores, faz uso da tecnologia de Certificação Digital ICP-BRASIL. Assim sendo, todas as páginas das edições são codificadas e assinadas digitalmente. O código gerado pode ser consultado a qualquer momento no site do DIO/ES, garantindo a integridade das informações”, destacou, Everton Lopes.

Futuramente, a ideia é conseguir integrar o sistema do DIO/ES com outras plataformas do Governo do Estado. “Com planejamento adequado, a gente pode conseguir integrar o nosso sistema com outros serviços do Governo do Estado, como os processos de aposentadoria, tornando o andamento mais ágil e automatizado”, completou o analista do Executivo.

Acesso às edições

As consultas às edições são gratuitas e estão disponíveis a partir de zero hora no site www.dio.es.gov.br, no link Consultar Diário Oficial. Os interessados podem fazer consulta por data, palavra-chave ou edição.

No Telegram, as edições ficam disponíveis todos os dias no canal @Diario_Oficial_ES. É só baixar o aplicativo, entrar no canal, e receber o aviso de todas as publicações.

Já no Instagram (@diariooficiales) e Facebook (@diariooficiales), basta acompanhar os stories do DIO/ES para baixar as edições nos links.

Acessibilidade

Uma outra funcionalidade que já está disponível no site do DIO/ES é o VLibras. A suite VLibras é um conjunto de ferramentas gratuitas e de código aberto que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em Português para Libras, tornando computadores, celulares e plataformas Web mais acessíveis para as pessoas surdas. A funcionalidade, desenvolvida pelo Governo Digital, é mais uma ferramenta de inclusão para permitir o acesso a todos os cidadãos.