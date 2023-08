Em Alegre 3º Batalhão da Polícia Militar celebra 49 anos de existência

Durante essa semana, aconteceu na sede do 3ª Batalhão, em Alegre, a solenidade alusiva em comemoração ao aniversário de seus 49 anos de história, ocasião em que o comandante, Tenente-Coronel Fabrício Dutra, recebeu diversas autoridades militares, autoridades civis e convidados na unidade.

Durante o evento foram homenageados os destaques operacionais, os militares da reserva remunerada e também agraciados os “Amigos do 3º Batalhão”, pessoas que contribuem com o 3º Batalhão para melhorar a prestação do serviço à sociedade, sendo ainda entregue os troféus e medalhas entregues na ocasião.

A unidade também preparou a “Olimpíada Interna do 3º BPM”, com diversas atividades que foram desenvolvidas durante o período de 27/07 a 14.08, com disputas nas modalidades de Futebol Society, Tiro Policial, Cabo de Guerra e Cross Training e uma partida de Futebol com os Policiais veteranos. As competições tiveram como objetivo a construção de valores morais e éticos e, aquilo que é de maior importância para a função policial militar, aprimora o trabalho em equipe e desenvolve o espírito de liderança.

O comandante do 3°CPOR, Coronel Fabrício da Silva Martins, destacou que o batalhão foi escolhido estrategicamente para ser instalado e até hoje mostra sua importância em prol da sociedade Sul Capixaba. Agradeceu ao Deputado Estadual, Coronel Wellington, pela homenagem e frisou: “Sem a tropa o comando seria em vão, sem a dedicação e a destreza de nossos policiais não seriamos nada”. Estendendo a homenagem a todos os Policiais.

O Tenente-Coronel Fabrício Dutra destacou os resultados operacionais alcançados nestes 150 dias de comando, exemplificando o incontestável sucesso do Festival de Alegre no campo da segurança pública. Enalteceu os 49 anos do “Sentinela do Caparaó”, instalado no município de Alegre em 17 de agosto de 1974, tendo como 1º comandante o Tenente Coronel Jorge Calazans.

“Nem tudo que plantamos será colhido por nós. Temos um compromisso, um legado que vamos deixar para nossos sucessores. Sobre estas bases chegamos aonde estamos, muitos que construíram o batalhão não usufruir dos benefícios”. Por fim destacou a importância do comando e os 50 anos do BPM.