Empresa francesa chega ao ES com tecnologia que favorece o meio ambiente

A green tech francesa NetZero vai investir, aproximadamente, R$ 20 milhões na instalação de uma fábrica de biochar, no município de Brejetuba. A expectativa é que sejam gerados 30 empregos diretos e o início da operação está previsto para o começo de 2024. Nesta sexta-feira (11), o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, participou do lançamento da pedra fundamental da unidade e também assinou a Ordem de Serviço para a construção da Fazenda Esperança no município.

“O projeto da startup pioneira na produção de biochar está em sintonia com os investimentos que o Estado quer. A chegada desta inovação no Estado vai trazer diversos beneficios nas áreas ambiental, econômica e social. Isso porque reúne algo fundamental que é a cooperação. Será muito importante a vinda da Net Zero para a região e será a primeira experiência do projeto no Espírito Santo”, pontuou Ricardo Ferraço.

“Essa novidade tinha que começar por Brejetuba, que é uma região que produz muito café e de qualidade. Esse é um município que contribui muito para o nosso desenvolvimento econômico e social, além de ter enorme capacidade empreendedora. É uma honra para o Espírito Santo ser o segundo produtor de café do Brasil e estar crescendo na produção de cafés especiais. Inaugurando essa unidade, já podemos seguir para instalar uma unidade no norte do Estado, na região do Conilon”, complementou Ferraço.

Visualmente semelhante ao carvão vegetal, o biochar é obtido pela extração do carbono contido nos resíduos vegetais e a tecnologia usada promete ajudar a resolver um problema histórico no Espírito Santo, a destinação da palha do café. Segundo produtor de café do País, o Estado registra alta produção do insumo.

“Nossa palha de café tem sido queimada gerando prejuízo para a atmosfera e, com essa iniciativa, o Estado entra numa fase mais contemporanea que é a produção de bioinsumos. O Brasil não pode ficar dependente de outros países para trazer estes produtos para fazer fertilizantes sintéticos. Atualmente, o País importa bilhoes de dólares por mês, simplesmente para fazer esta força da nossa agricultura”, salientou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

Com a parceria entre a NetZero e a Coocafé, será possível recuperar milhares de toneladas de resíduos da casca do café e transformá-los em biochar, que será usado como corretivo do solo pelos mesmos cafeicultores para melhorar a produtividade e reduzir o uso de fertilizantes sintéticos.

“Essa nova fábrica confirma o interesse que o biochar desperta entre nossos principais parceiros: os agricultores. Nosso modelo é totalmente adequado às necessidades e à realidade local, o que é um elemento-chave para o aumento de escala. Estamos muito satisfeitos em continuar nossa parceria com a Coocafé e seus produtores, que são pioneiros no uso do biochar em grande escala”, afirma o cofundador da NetZero e CEO da NetZero Brasil, Pedro de Figueiredo.

Fazenda Esperança

Na ocasião, o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, e o prefeito de Brejetuba, Levi Marques de Sousa (“Levi da Mercedinha”), assinaram a ordem de serviço para a implantação da Fazenda Esperança no município, por meio de parceria do Governo do Estado com a Prefeitura. A iniciativa representa um investimento da ordem de R$ 7,5 milhões para a construção da estrutura, que terá papel social importante para os moradores da região. O terreno que abrigará a Fazenda foi doado por representantes da família Belizário.