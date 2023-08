ES recebe I Encontro Nacional de Gestores da Cultura

Na próxima segunda-feira (14) e na terça-feira (15), Vitória recebe um evento histórico que vai ampliar o diálogo das políticas públicas de cultura no país: o I Encontro Nacional de Gestores da Cultura. Serão mais de 20 atividades entre palestras, minicursos, debates e encontros temáticos voltados exclusivamente para gestores municipais, estaduais e federais de cultura, seus fóruns e entidades representativas, e que contarão com a participação especial de diversos convidados.

O evento terá as presenças do governador do Estado, Renato Casagrande; da ministra da Cultura, Margareth Menezes; e da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, além do secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha.

O encontro acontece no Teatro Universitário, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), campus de Goiabeiras, em Vitória, e as inscrições foram destinadas apenas para gestores municipais e estaduais da cultura.Foram confirmadas mais de 1100 inscritos de todos os estados brasileiros e 70 entidades envolvidas

O secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, que também é o atual presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, destaca que o encontro vai promover pela primeira vez, após a pandemia da Covid-19, uma reflexão sobre os desafios e as perspectivas da regulamentação e implementação das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, em sintonia com a reconstrução do MinC e as futuras políticas culturais no Brasil.

“Serão dois dias com intensas atividades reunindo diversas representações em prol do fortalecimento e da articulação em rede. Nosso objetivo é promover um amplo diálogo sobre a pautas do setor para que possamos avançar ainda mais, garantindo que os recursos públicos sejam acessíveis a todos os agentes culturais e possam chegar aos pequenos municípios. O compromisso desses gestores no compartilhamento de experiências fortalece ainda mais a gestão pública da cultura em nosso País”, destacou Fabricio Noronha.

A reconstrução do MinC aponta para novos desafios nas políticas culturais, conferindo nova dinâmica a esse setor em contínua transformação. Desde a retomada do Ministério da Cultura, importantes ações já foram tomadas, como as assinaturas dos decretos que regulamentam o fomento à cultura no País e a Lei Paulo Gustavo. Reforçando o compromisso da gestão com o fortalecimento da cultura em todo o território nacional, e o Encontro de Gestores é mais um reflexo dessa agenda prioritária.

“Desde que assumimos o Ministério, estamos abertos ao diálogo e à construção coletiva de políticas públicas para a cultura. Esse encontro nacional é uma grande oportunidade de apresentarmos as ações do MinC, ouvir os gestores de todo o País e fortalecer nosso trabalho. Estamos firmes no esforço para garantir a todos e todas o direito à cultura, democratizando o acesso, desconcentrando e descentralizando os recursos, fazendo com que os trabalhadores e trabalhadoras do nosso setor sejam valorizados e a cultura seja ainda mais um vetor de desenvolvimento social, humano e econômico”, afirmou a ministra Margareth Menezes.

O evento terá transmissão por conta da TVE no canal 2.1 e no seu canal do Youtube https://www.youtube.com/@tveespiritosanto



Serviço:

I Encontro Nacional de Gestores da Cultura

Cultura: uma estratégia para o Brasil

Programação:

14 de agosto (segunda-feira)

Local: Teatro Universitário – Ufes

9h. Abertura dos portões e credenciamento dos participantes com café de boas-vindas

10h. Atração cultural

Serenata D’Favela

10h15. Abertura do evento

Paulo Vargas, reitor da Universidade Federal do Espírito Santo;

Jandira Feghali, deputada federal (PCdoB/RJ);

Eduardo Saron, presidente da Fundação Itaú;

Hugo Barreto, presidente do Instituto Cultural Vale;

Luís Fernando Nery, gerente executivo de comunicação da Petrobrás

Diogo Carvalho, representante da Unesco no Brasil;

Raphael Callou, Diretor e Chefe da OEI no Brasil.

11h. Atração cultural

Silva

11h20. Diálogos Necessários 1 – Cultura: uma estratégia para o Brasil. A transversalidade da Cultura como potência

Renato Casagrande, governador do Espírito Santo;

Margareth Menezes, ministra da Cultura;

Fabricio Noronha, secretário da Cultura do Espírito Santo e presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura;

Eliane Parreiras, presidente do Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das Capitais e Municípios Associados;

12h. Palestra de abertura “Garantia dos Direitos Culturais no atual contexto brasileiro”, com a ministra Cármen Lúcia, do STF

13h. Intervalo para almoço

14h. Diálogos necessários 2 – Cultura: uma estratégia para o Brasil. Desigualdades, ações afirmativas e acessibilidade cultural

Convidados:

Maria Marighella, presidenta da Funarte;

Marcelo Queiroz, deputado federal (PP/RJ) e presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados;

Leo Castilho, artista;

Rejane Arruda, presidente da Associação Sociedade Cultura e Arte (Soca);

Selma Dealdina, secretária Executiva da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ)



Mediadora: Luisa Cela, secretária da Cultura do Estado do Ceará e Secretária Geral do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura

16h30. Intervalo para o café

16h50. Minicursos

Lei Paulo Gustavo: acessibilidade cultural. Capacitadora: Patricia Dorneles, Coordenadora do Laboratório de Arte, Cultura, Acessibilidade e Saúde do Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (LACAS/UFRJ)

Local: Auditório Carlos Drummond, Biblioteca Central da UFES Lei Paulo Gustavo: audiovisual na prática. Capacitadores: Daniela Fernandes, Diretoria de Preservação e Difusão Audiovisual da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura e André Araújo, Coordenador Geral de Difusão da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura.

Local: Auditório do Centro de Artes Lei Paulo Gustavo e Lei Aldir Blanc: transversalidade da Cultura na gestão pública. Capacitadora: Ana Clarissa Fernandes, idealizadora da Municipa Gestão Cultural

Local: Auditório do Centro de Ciências Exatas – CCE Dados, transparência e monitoramento para a gestão de políticas públicas de cultura. Capacitadores: Bruno Truzzi, Analista de Pesquisa do Observatório Itaú Cultural e Gustavo Möller, Consultor do Observatório Itaú Cultural

Local: Galeria de Arte e Pesquisa – GAP Comunicação e redes sociais na difusão cultural. Capacitadores: Ana Pessoa e Talles Lopes, Mídia Ninja

Local: Auditório do Centro de Educação no IC. IV IV Conferência Nacional de Cultura: a realização das conferências municipais e estaduais. Capacitador: Lindivaldo Júnior Afro, Diretor do Sistema Nacional de Cultura da Secretaria dos Comitês de Cultura do Ministério da Cultura

Local: Teatro Universitário

18h50. Lançamento Rumos Itaú Cultural

Local: Cine Metrópolis

21h. Mostra Cultural com Suindara e Gustavo Macacko

15 de agosto (terça-feira)

8h. Abertura dos portões e credenciamento dos participantes com café de boas-vindas

9h. Diálogos necessários 3 – Cultura: uma estratégia para o Brasil. Lei Paulo Gustavo: oportunidades para o audiovisual brasileiro

Convidados:

Joelma Gonzaga, secretária da Secretaria do Audiovisual do MinC;

Gabriel Portela, secretário municipal adjunto de cultura de Belo Horizonte/MG e secretário-geral do Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das Capitais e Municípios Associados;

André Janones, deputado Federal (Avante/MG);

Alfredo Manevy, coordenador executivo do Fórum de Tiradentes;

Sérgio de Carvalho, diretor de “Noites Alienígenas”;

Zienhe Castro, realizadora do Festival Amazônia Doc.

Mediadora: Úrsula Vidal, secretária de Estado da Cultura do Pará

11h. Minicursos

Lei Paulo Gustavo: acessibilidade cultural. Capacitadora: Patricia Dorneles, Coordenadora do Laboratório de Arte, Cultura, Acessibilidade e Saúde do Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (LACAS/UFRJ)

Local: Auditório Carlos Drummond, Biblioteca Central da UFES Lei Paulo Gustavo: audiovisual na prática. Capacitadores: Daniela Fernandes, Diretoria de Preservação e Difusão Audiovisual da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura e André Araújo, Coordenador Geral de Difusão da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura.

Local: Auditório do Centro de Artes Lei Paulo Gustavo e Lei Aldir Blanc: transversalidade da Cultura na gestão pública. Capacitadora: Ana Clarissa Fernandes, idealizadora da Municipa Gestão Cultural

Local: Auditório do Centro de Ciências Exatas – CCE Dados, transparência e monitoramento para a gestão de políticas públicas de cultura. Capacitadores: Bruno Truzzi, Analista de Pesquisa do Observatório Itaú Cultural e Gustavo Möller, Consultor do Observatório Itaú Cultural

Local: Galeria de Arte e Pesquisa – GAP Comunicação e redes sociais na difusão cultural. Capacitadores: Ana Pessoa e Talles Lopes, Mídia Ninja

Local: Auditório do Centro de Educação no IC. IV IV Conferência Nacional de Cultura: a realização das conferências municipais e estaduais. Capacitador: Lindivaldo Júnior Afro, Diretor do Sistema Nacional de Cultura da Secretaria dos Comitês de Cultura do Ministério da Cultura

Local: Teatro Universitário

13h. Intervalo para almoço

14h. Diálogos necessários 4 – Cultura: uma estratégia para o Brasil. O Decreto do Fomento Cultural na prática

Convidados:

Márcio Tavares, secretário executivo do MinC

Clarice Calixto, secretária-geral da Advocacia-Geral da União

Preto Zezé, conselheiro da Cufa

Dona Domingas, mestra de cultura popular

Elisa Lucinda, poeta e atriz

Thais Prata da Silva, procuradora-geral do Município de Viana/ES

Mediadora: Danielle Barros, secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e vice-presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura

Local: Teatro Universitário

16h. Intervalo para o café

16h20 Encontros Temáticos

Institucionalização da gestão pública de cultura no Brasil: a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura e o Marco Regulatório do Fomento à Cultura

Articuladores:

Carol Ruas, subsecretária de Políticas Culturais da Secretaria de Estado de Cultura do Espírito Santo;

Roberta Martins, secretária dos Comitês de Cultura do Ministério da Cultura;

Fabiano Piúba, secretário de Formação, Livro e Leitura do Ministério da Cultura;

Teresa Cristina Rocha Azevedo de Oliveira, diretora de Fomento Direto da Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural do Ministério da Cultura;

Maíra Corrêa, diretora Substituta do Departamento de Cooperação e Fomento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional;

Clarice Calixto, secretária-geral na Advocacia-Geral da União;

Iriny Lopes, deputada estadual e presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Espírito Santo;

Edemilson José do Vale, secretário-executivo do Consórcio Intermunicipal Culturando;

Denilson Magalhães, especialista em Sistema Único de Saúde

Fabio Cesnik, advogado especialista em políticas culturais;

Victor D’Almeida, gerente de Cultura da Oi Futuro

Anfitriã: Luciana Casagrande Pereira, secretária de Estado da Cultura do Paraná e vice-presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura

Local: Galeria de Arte Espaço Universitário – GAEU

Fóruns Estaduais de Gestores Municipais de Cultura: articulação em rede e pautas municipalistas

Articuladores:

Aldemir Maciel, Comissão Intergestores Bipartite do Acre

André Siewert, Conselho dos Gestores Municipais de Cultura de Santa Catarina

Bárbara Rodrigues, Conselho dos Dirigentes Municipais de Cultura do Ceará

David Terra, Fórum dos Dirigentes Municipais de Cultura da Bahia

Diana Iliescu, Fórum Estadual de Secretários e Dirigentes de Cultura do Rio de Janeiro

Divino Allancaster, Associação dos Secretários Municipais e Gestores Culturais do Estado de Goiás

Eliane Parreiras, Presidente do Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das Capitais e Municípios Associados

Fernando Cordeiro, Fórum de Gestores de Cultura do Paraná

Gustavo Dutra, Rede de Gestores Municipais de Cultura e Turismo de Minas Gerais

Luiz Figueira, Fórum de Gestores Municipais de Cultura do Pará

Marcelo Peroni, Associação de Dirigentes Municipais de Cultura do Estado de São Paulo

Marco, Fórum de Gestores de Cultura do Piauí

Marcos Apolo, Fórum dos Secretários de Cultura dos Municípios do Amazonas

Marcos Ronilson, Fórum Permanente de Gestores Públicos de Cultura do Maranhão

Renata da Silva, Conselho de Dirigentes Municipais de Cultura do Rio Grande do Sul

Renata Rosa Weixter, Fórum dos Secretários e Dirigentes Municipais de Cultura do Estado do Espírito Santo

Wanderson Lana, Comissão Intergestores Bipartite do Mato Grosso

Wladimir Dantas, Fórum dos Secretários e Dirigentes de Cultura de Sergipe

Anfitriã: Ana Clarissa Fernandes, Municipa Gestão Cultural

Local: Galeria de Arte e Pesquisa – GAP

Entidades da Cultura: organização pela implementação da Lei Paulo Gustavo e da Lei da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura

Articuladores:

Alexandra Ferreira Gonçalves, Articulação Nacional de Trabalhadores em Eventos (ANTE)

Alfredo Manevy, Fórum de Tiradentes

Aryanne Ribeiro, Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Cultura (ConECta)

Carla Nieto Vidal, 342 Artes

Izabel Chistina Galvão, Comissão Nacional dos Pontos de Cultura

Leo Lessa, Fundação Nacional de Artes (FUNARTE)

Marcelo das Histórias, Escola de Políticas Culturais

Marcia Ferreira Dias, Associação dos Trabalhadores de Teatro (APTR)

Marcia Rollemberg, Secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura

Maria Verônica Gomes, Aliança Nacional das Entidades Circenses e de Artistas e Técnicos do Brasil

Pandora Da Luz, Secretária-executiva da Frente Parlamentar Mista Federal do Hip Hop

Sara Loiola Viana, Associação Brasileira de Festivais Independentes (Abrafin)

Talles Lopes, Movimento Social das Culturas

Thiago Rocha Leandro, diretor de Assistência Técnica a Estados, Distrito Federal e Municípios da Secretaria dos Comitês de Cultura do Ministério da Cultura

Anfitriã: Jan Moura, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso e Vice-presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura

Local: Sala 8 do Centro de Educação Física

Pesquisadores em Cultura: a contribuição acadêmica no subsídio da formulação e defesa de pautas da Cultura

Articuladores:

Alexandre Barbalho, Universidade Estadual do Ceará (UECE)

Carlos Paiva, Ministério da Cultura (MinC)

Cláudia Leitão, Universidade Estadual do Ceará (UECE)

Daniele Canedo, Observatório da Economia Criativa da Universidade Federal da Bahia (Obec/UFBA)

Fabio Cerqueira, Fórum de Gestão Cultural das Instituições de Ensino Superior (FORCULT)

Fábio Malini, Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

Guilherme Varella, Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Jader Rosa, Observatório Itaú Cultural

James Rios, Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP)

José Marcio Barros, Observatório da Diversidade Cultural da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG)

Juan Ignacio Brizuela, Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)

Luciano Simões, Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB)

Luiz Augusto Rodrigues, Laboratório de Ações Culturais da Universidade Federal Fluminense (LABAC/UFF)

Marize Figueira, Núcleo de Apoio à Produção Cultural da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Naprocult/UFRJ)

Silvana Meirelles, Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj)

Anfitrião: Alexandre Santini, Presidente Casa de Rui Barbosa

Local: Sala 10 do Centro de Educação Física

Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura

O Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura foi criado como forma de fortalecer a discussão e a união em torno das políticas públicas para o segmento. O grupo se manteve unido e ativo durante a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), tornando-se fundamental para a articulação que aprovou a Lei Aldir Blanc, que liberou inéditos R$ 3 bilhões a estados e municípios, destinados às ações emergenciais na área da Cultura. Após a promulgação da lei, o grupo trabalhou na padronização da operacionalização da lei para unificar um cadastro nacional.

Mais informações no site https://forumdecultura.org/

O evento é uma realização do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura e Fórum Nacional de Secretários e Gestores de Cultura das Capitais e Municípios Associados, e conta com a parceria do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), Unesco no Brasil, Fundação Itaú e Itaú Cultural, Instituto Cultural Vale, e Ministério da Cultura (Minc), além do apoio da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e TVE Espírito Santo.