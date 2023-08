Feira dos Municípios reúne o melhor da cultura do Espírito Santo

Polenta móvel, serenata italiana de Venda Nova do Imigrante, coagem de café de Brejetuba, moqueca de Conceição da Barra, rancho móvel de Ibatiba e minitombo da papa de Itarana. Isso é só uma amostra do que está programado para acontecer na Feira dos Municípios, que está de volta ao Parque de Exposições de Carapina, na Serra. O evento, que teve sua primeira edição na década de 1970 e está de volta após mais de 15 anos de hiato, tem início nesta quinta-feira (31) e vai até o domingo (3).



Serão quatro dias para conhecer e desfrutar das tradições culturais, história e gastronomia de todo o Espírito Santo. Os 78 municípios do Estado estarão presentes, divididos por regiões turísticas em dez grandes estandes, que vão apresentar a diversidade cultural, artística e gastronômica capixaba, desde a famosa moqueca até os doces típicos artesanais.



O diretor-presidente da Aderes, Alberto Farias Gavini Filho, destacou que o retorno da Feira dos Municípios é uma decisão do Governo do Estado como forma de valorizar o turismo, a cultura, o agronegócio e o empreendedorismo do Espírito Santo, além de dar visibilidade aos negócios que existem em cada região do Estado.



“A Feira dos Municípios é um evento muito importante para o nosso Estado, pois vai conectar o capixaba com tudo o que há de melhor em todas as regiões do Espírito Santo. Nesse sentido, vai permitir que o visitante tenha uma experiência com nossa cultura, gastronomia, agronegócio, produtos e turismo, além de gerar renda para os nossos empreendedores”, afirmou Gavini Filho.



O secretário de Estado do Turismo, Weverson Meireles, também comentou sobre o retorno da Feira. “A Feira dos Municípios é uma ação do Governo do Estado para oferecer oportunidade de as cidades apresentarem suas potencialidades, além de empreendimentos e atrativos turísticos para investidores, imprensa e todos os frequentadores do evento. O capixaba está com saudade da feira dos municípios e sua importância”, disse.



Com expectativa de público recorde, a feira será organizada a partir de três eixos centrais. São eles: Negócios, que envolve a economia local de cada município; Cultura, com a exposição de tradições e artesanato locais; e Turismo, com a exibição da gastronomia, eventos e meios de hospedagem de cada município.



Cultura



Serão mais de 40 expressões culturais durantes todos os dias de feira, e uma praça de alimentação de 2.340 metros quadrados, com dez restaurantes temáticos com iguarias capixabas e 20 cervejarias artesanais do Estado, tudo para valorizar a produção local.



Entre as atrações musicais, todas capixabas, estão Carlos Bona, Carlos Papel, Lula da Vitória, André Prando, DJ Zappie, Amaro Lima, Casaca, Emerson Xumbrega e Forró Bem Ti Vi.



“A diversidade cultural do Espírito Santo é, sem dúvida, uma de nossas marcas mais fortes. A Feira dos Municípios, com a representação de todas as cidades do Estado, vai reverberar a pluralidade desse mosaico, a partir da programação cultural organizada pela Secult, em parceria com as secretarias municipais. São várias atrações musicais no palco, além de 40 grupos e coletivos de norte a sul do Estado, que vão marcar presença com suas tradições, expressões e práticas culturais. É uma programação rica, que revela as cores, os sons e as vozes de nossa diversidade”, afirma o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha.



Na área externa, terá um parque de diversões e infláveis gigantes para todas as idades, além de uma roda gigante de 25 metros de altura e o famoso touro mecânico. Os visitantes também poderão apreciar uma encantadora exposição de flores. Para as crianças, a mini fazendinha será um espaço lúdico, especialmente preparado para a interação com os animais e momentos de diversão.



A entrada do evento é gratuita e o pagamento de R$ 5 do estacionamento pode ser substituído pela doação de 1 quilos de alimento não perecível. Os alimentos serão doados às comunidades do entorno, em uma ação solidária.



A Feira dos Municípios é uma realização do ES Convention & Visitors Bureau e tem o patrocínio do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes), Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan), Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) e do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).



O evento conta com o apoio da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio ES), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Secretaria do Turismo (Setur), Secretaria da Cultura (Secult), Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espirito Santo (Crea-ES).



Serviço:



Feira dos Municípios do Espírito Santo



Data: 31 de agosto a 03 de setembro de 2023



Local: Parque de Exposições de Carapina – Avenida Marginal, 5.196 – Jardim Carapina, Serra.

Programação

DIA 31 – QUINTA-FEIRA (14h às 22h)

14h – Cortejo do Congo da Serra | Rua Principal

14h30 – Show ADEMAR TEIXEIRA | Palco Raízes

15h – Show GEAN OLIVEIRA E GIOVANI (moda de viola) | Palco Experiências

15h30 – Show FÁBIO COELHO | Palco Raízes

16h – Kinder Fon Der Land | Palco Experiências

16h – La Nostra Felicità (dança infantil) | Palco Raízes

17h – Balé convida Jongo Maria Preta e Zé Porto | Palco Experiências

17h – Maior Queijo Artesanal da região do Caparaó Capixaba | Coreto

18h – Serenata de Favela | Palco Raízes

18h30 – SOLENIDADE DE ABERTURA | Palco Raízes

20h30 – Boi Bijoca | Palco Experiências

20h – Show CARLOS BONA, CARLOS PAPEL E LULA D’VITÓRIA| Palco Pocar

21h30 – Show NANO VIANA | Palco Raízes

DIA 01 – SEXTA-FEIRA (14h às 22h)



14h30 – Folia de Reis de Jorge Narlim | Rua Principal

15h – PRESERVARTE | Palco Pocar

17h – Bumba meu Boi (Gota Pó e Poeira – Guaçuí/ES) | Coreto

18h – Show CHOROU BEBEL | Palco Raízes

19h – Congo de São Benedito | Coreto

19h – Show BIG BAT BLUES BAND | Palco Pocar

20h30 – Show SOLTOS E PRENSADOS | Palco Raízes

21h30 – Show ANDRÉ PRANDO | Palco Pocar

23h – DJ ZAPPIE | Palco Raízes

DIA 02 – SÁBADO (10h às 22h)



10h – A história do Boi de Sol | Palco Experiências

11h – Grupo Folclórico Pomerano Fauhan | Palco Experiências

12h – Show BANDA 522 | Palco Raízes

12h – Lira Municipal Mateus Toscano | Palco Experiências

13h – Tombo da Papa | Palco Experiências

13h – Rei de Boi do Mestre Lino | Rua Principal

15h – Jongo de São Mateus | Rua Principal

16h – Quadrilha Sinhá da Mata | Palco Experiências

17h – Boi Juruba | Rua Principal

17h – Mini Carretela | Palco Experiências

14h – Caxambu – Dança em Roda | Palco Experiências

14h – Colônia Fratelli D’Italia | Palco Pocar

15h – Boi Azulão | Palco Experiência

18h – Show SUINDARA | Palco Raízes

18h30 – Minitombo da Polenta | Palco Experiências

19h – Show AMARO LIMA | Palco Pocar

20h – Dança Alemã| Palco Experiências

20h – Minicoagem do Maior e Melhor Café do Mundo (Brejetuba) | Coreto

20h30 – Show BELLA MATTAR | Palco Raízes

20h30 – Show FORRÓ BEM TI VI | Palco Raízes

21h30 – Show CASACA com participação da BANDA DE CONGO DE JACARANEMA | Palco Pocar

DIA 03 – DOMINGO (10h às 18h)



11h – Capoeira de Ponto Belo – Associação Cultural Educarte | Palco Experiências

12h – Moqueca Gigante | Palco Experiências

12h – Show PAULA CASSARO | Palco Raízes

13h – Quadrilha Os Carroceiros | Palco Experiências

13h – Grupo Blumen Der Erde Volkstanzgruppe Palco Pocar

14h – Grupo Folklorístico Piccolo Pavone | Palco Experiências

14h30 – Show ANDRÉ MATOS E BETO CALIL | Palco Raízes

16h – Guerreiros Indígenas (Aracruz/ES) | Palco Experiências

15h – Jongo Mãe África, Pátria Amada Brasil | Palco Experiências

17h – Show MONIQUE ROCHA | Palco Raízes

17h – Banda Marcial Bammuja | Palco Experiências

18h – Show EMERSON XUMBREGA | Palco Pocar