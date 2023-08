Força da Agricultura Familiar capixaba é destaque em feira no ES

Com o objetivo de destacar a força das famílias de trabalhadores rurais capixabas, tem início, nesta quinta-feira (03) e vai até domingo (06), a 18ª edição da Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária do Espírito Santo (Feafes), que acontece na Praça do Papa, em Vitória. O evento é gratuito e vai reunir as delícias e belezas artesanais produzidas pelas famílias agricultoras rurais do Estado.



Ao todo, a feira vai contar com cerca de 280 produtores e terá espaços para exposição de flores e plantas, degustação de delícias e comidas típicas do Espírito Santo, além das atrações culturais que resgatam a cultura capixaba.



A 18ª edição da Feafes também vai contar com Espaço Garden para a exposição de flores e plantas diversas; Espaço Gourmet, para a degustação de comidas típicas do Espírito Santo; Espaço Microempreendedor Individual, para ressaltar grupos e produtores rurais autônomos, e os agricultores familiares que confeccionam peças e artesanatos diversos.



Para isso, a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes) selecionou, por meio de chamamento público, cerca de 280 empreendedores que estarão expondo seus produtos durante a feira e, nesse caso, mais de 500 empreendedores são atendidos, pois fazem partes dos grupos familiares e associações.



Na Feira, os visitantes vão encontrar produtos que vão desde cafés especiais a cachaças que ficam azul quando são expostas na luz. Os queijos premiados também estarão presentes na feira. Será possível encontrar produtos a partir R$ 5,00.



O diretor-presidente da Aderes, Alberto Farias Gavini Filho, destacou que o Governo do Estado, cada vez mais, busca proporcionar aos empreendedores do Espírito Santo a possibilidade de crescimento e desenvolvimento, e, segundo ele, esses eventos vêm cumprir essa finalidade.



“Nosso objetivo é estimular o empreendedorismo e, por isso, apoiar esses eventos é de extrema importância para os pequenos negócios, pois proporcionamos para eles a possibilidade de divulgar e vender seus produtos”, disse Gavini.



Para o diretor-presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Espírito Santo (Fetaes), Júlio Mendel, a Feira potencializa a comercialização dos produtos da cultura capixaba e destaca ainda mais a produção da agricultura familiar como diferencial para a valorização do interior do Estado.

“A Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária reúne o que há de melhor na produção da agricultura familiar. Os produtos que estarão em exposição são feitos sempre com muito carinho, cuidado e dedicação extrema, além de levar consigo um pouco da tradição e da cultura das famílias que os produzem. Nosso objetivo é favorecer o contato entre os nossos produtores e os visitantes para reforçar o valor do que é produzido e fabricado integralmente em nosso Estado, em especial, no interior de cada município”, ressaltou Júlio Mendel.



Força feminina no agronegócio



A Feira da Agricultura Familiar e da Reforma Agrária do Espírito Santo também conta com a participação da Feira Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais (Femtru), com a intenção de dar visibilidade e fortalecer o trabalho das mulheres capixabas que estão na agricultura familiar. A Femtru é uma oportunidade para que essas mulheres possam expor suas produções, compartilhar experiências, além de oportunizar novos negócios entre visitantes e expositoras.

De acordo com dados da Fetaes, 98% dos negócios rurais são comandados por mulheres produtoras, mas que também estão à frente do planejamento, das finanças e da comercialização dos produtos. Durante a feira, as mulheres vão comercializar produtos da agricultura orgânica, agroindústria familiar, produtos in natura, artesanato, trabalhos manuais, plantas ornamentais, flores, pães, mel, biscoitos, gelados comestíveis, entre outros.

A Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária do Espírito Santo é realizada pela Fetaes, com a organização de Ademir Dadalto e apoio da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), Sindicatos dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais (STTRs), Comissão Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais (CEMTR/ES), CuidarES, Rede de Convênios da Agricultura Familiar Capixaba, e da União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes).



O evento também conta com o apoio do Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Central Única dos Trabalhadores (CUT Brasil), Sistema OCB Espírito Santo, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedor, Aderes.

Serviço:

Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária do Espírito Santo (Feafes)

Data: 03/08 (quinta-feira) a 06/08 (domingo)

Local: Praça da Papa, Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória.

Horários: das 16h às 22h

Sábado (05): 12h às 22h

Domingo (06): 10h às 18h