Governador Casagrande utiliza Ciclovia da Vida para ir ao trabalho

Em sua primeira semana de implantação, a Ciclovia da Vida “Detinha Son” ganha cada vez mais usuários. Na manhã desta quinta-feira (31), foi a vez do governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), que utilizou o novo equipamento no deslocamento para o trabalho.

O chefe do Poder Executivo estadual saiu da Residência Oficial da Praia da Costa, seguiu pela Ciclovia da Vida até o Palácio Anchieta, sede do Governo do Estado. O trajeto foi realizado em cerca de 20 minutos, devido às pausas para conversar com usuários que utilizavam a ciclovia. A travessia foi transmitida ao vivo pelas redes sociais do governador.