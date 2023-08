Governo anuncia R$ 275 milhões para urbanização no ES

A cidade de Colatina, na microrregião Centro-Oeste, completa 102 anos de emancipação política com novos investimentos do Governo do Estado. Na manhã desta terça-feira (22), o governador Renato Casagrande acompanhou o desfile cívico e militar em alusão à data e fez transferência simbólica da Capital do Estado para o município. Além disso, foram anunciados R$ 275 milhões em obras de urbanização e revitalização das vias de ligação de Colatina a BR-259 e de recuperação de rodovias estaduais na região.

“Estamos investindo muito em Colatina e em toda região noroeste. Estamos fazendo o acesso a São Pedro Frio, além de diversas unidades de saúde. Minha presença aqui hoje é para reafirmar nosso compromisso nesses 102 anos de Colatina, gerando oportunidades para todos que moram na cidade. Essas vias e rodovias que serão recuperadas ajudam no escoamento da produção e também na aproximação entre as cidades e comunidades, ajudando o desenvolvimento de todos”, afirmou o governador.

A solenidade oficial teve a presença do prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi, além do vice-governador e secretário de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço; de prefeitos da região; do deputado federal Paulo Foletto e dos deputados estaduais Sérgio Meneguelli e Vandinho Leite.

Investimentos



O convênio firmado entre Governo do Estado, por meio do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), e a Prefeitura de Colatina prevê a urbanização e revitalização da Rua Pedro Epichim ao entroncamento da BR-259 no bairro Barbados. Os subtrechos contemplados são: CONAB x Segunda Ponte; Segunda Ponte x Bairro Barbados; e Bairro Barbados x Entroncamento BR-259 (KM 44), totalizando 5,83 quilômetros de extensão.

A nova via terá pista dupla, calçada, rampas de acesso, abrigos de passageiros em pontos de ônibus, ciclovia, sinalização e drenagem. O valor do convênio é de, aproximadamente, R$ 60 milhões.

Durante a agenda, também foi assinada a ordem de serviço para a recuperação de rodovias estaduais que passam pelos municípios de Colatina, São Roque do Canaã, Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá, Itarana e Itaguaçu.

Com um investimento de R$ 215,8 milhões, as estradas que vão receber as melhorias são: ES-080 (Trecho: Ent. ES-261 Santa Teresa x Ent. ES-446 Colatina, com 52,56 km de extensão); ES-261 (Ent. ES-164 Itarana x Ent. ES-080 Santa Teresa – 38,28 km); ES-164 (Ent. ES-260 Itaguaçu x Ent. ES-164 Itarana – 9,88 km); e ES-355 (Ent. ES-260 Itaguaçu x Ent. ES-164 Itarana – 4,03 km).

O diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, comentou sobre os investimentos no município. “Hoje é um dia de festa em Colatina porque o Governo do Estado está investindo mais de R$ 275 milhões. Com isso, estamos modernizando o sistema viário, garantindo segurança, eficiência e qualidade de vida para os usuários” disse.