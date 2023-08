Governo do Estado lança projeto-piloto Cozinhas Comunitárias em Mimoso do Sul

O Governo do Estado, por meio da Secretária de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), inaugurou, nesta quinta-feira (10), em Mimoso do Sul, a primeira cozinha do projeto Cozinhas Comunitárias. A iniciativa faz parte das ações que o Governo vem desenvolvendo para o fortalecimento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional no Espírito Santo.



Financiado com recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FUNCOP), o projeto visa a garantir alimentação saudável e de qualidade às famílias atendidas pela rede de proteção social do município participante.



“Garantir o direito humano e constitucional à alimentação adequada e saudável é o que motiva esse projeto. Além disso, acredito que é papel do poder público construir estratégias, parcerias e fornecer os recursos necessários para que os direitos mais básicos, como o acesso ao alimento, sejam assegurados a todas as pessoas. É com esse horizonte de dignidade que estou aqui representando nosso governador Renato Casagrande, que assumiu o compromisso de trabalhar por esse objetivo”, afirmou a secretária de Estado do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo.

O projeto será executado em parceria com o município de Mimoso do Sul, que garantiu o espaço, os equipamentos e os profissionais para o preparo das refeições. Por sua vez, o Governo do Estado entra com os recursos necessários para a compra dos alimentos, com os produtores do próprio município. O investimento estadual na iniciativa é de R$ 66 mil.



Localizada no bairro Morro da Palha, em Mimoso do Sul, a cozinha vai funcionar durante seis meses, de segunda-feira a sexta-feira, com capacidade de fornecer até 100 refeições por dia. O cardápio será elaborado por nutricionistas e contará com a oferta de arroz, feijão, massa, proteína, verduras e legumes. As refeições serão direcionadas para as famílias atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), afim de garantir que as famílias que mais precisam possam ser beneficiadas.



Além de refeições de qualidade, o espaço também vai abrigar atividades de inclusão social produtiva, de fortalecimento da ação coletiva e da identidade comunitária, além de ações voltadas para a educação alimentar e nutricional.