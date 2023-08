Governo do Estado publica edital para fortalecimento do turismo regional

A Secretaria do Turismo (Setur), por meio da Gerência de Gestão do Turismo (Gestur), divulgou no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (07), o Edital de Fomento ao Turismo Regional. Esta é a primeira vez que o edital é lançado pela Setur.

O edital tem por objetivo fomentar o desenvolvimento do turismo nas regiões turísticas capixabas, seguindo as premissas do Programa de Regionalização do Turismo, que estão alinhadas com o entendimento do Governo do Estado de que promover o desenvolvimento regional é mais vantajoso para os municípios e para a sociedade.

Podem participar Organizações da Sociedade Civil (OSCs) sem fins lucrativos, com sede no Espírito Santo e existência mínima de dois anos. Deverá também comprovar atuação na região turística para a qual ela propõe o projeto.

O Edital tem o propósito de selecionar projetos que possibilitem a oportunidade de fortalecimento do turismo regional, nos eixos: Promoção Turística Regional; Gestão Regional do Turismo; Qualificação para o Turismo Regional; e Estruturação das Regiões Turísticas.

“Ofertar a possibilidade de as regiões executarem projetos de impacto regional é de extrema importância para o desenvolvimento do turismo. Às vezes, são projetos de promoção ou uma qualificação, ou até mesmo programas de estruturação, sendo cada região com sua necessidade específica. Este edital vem para criar oportunidades para as regiões” explicou o secretário de Estado do Turismo, Weverson Meireles.

O gerente de Gestão do Turismo da Setur, Murilo Vago, também falou sobre o novo edital. “É uma ótima oportunidade para alavancar o desenvolvimento das regiões turísticas. Promoção, qualificação, gestão e estruturação sempre são demandas regionais e, com este chamamento, poderemos colaborar com o desenvolvimento do segmento, em consonância com a política nacional”, disse.

O valor total do Edital de Chamamento Público N° 005/2023 é de R$ 600 mil para o exercício de 2023, destinados à seleção de projetos de até R$ 100 mil. As inscrições para o edital estão abertas até o dia 08 de setembro de 2023, exclusivamente, por meio do Acesso Cidadão: www.acessocidadao.es.gov.br.

Mais informações sobre o edital podem ser obtidas na Gerência de Gestão do Turismo, pelos telefones: (27) 3636-8010 / 3636-8009 ou pelo e-mail [email protected].



Para ter acesso ao edital, clique aqui.