Guarda Civil Municipal de Anchieta recebe quatro novas viaturas

A Prefeitura de Anchieta entregou quatro novas viaturas para a segurança pública do município. A frota da Guarda Civil Municipal de Anchieta será reforçada com a substituição de três viaturas. Já o outro veículo irá atender a Gerência de Segurança Pública e Social.

Conforme informações da pasta, os veículos da Guarda serão distribuídos em patrulhas preventivas por toda cidade, com ênfase na proximidade com a população.

“Temos conquistado resultados importantes na segurança pública. Em 2023, até agora, não tivemos homicídio registrado em nosso município e tudo isso tem acontecido por conta dos esforços de nossas forças de segurança. Temos feito investimentos robustos como locação e aquisição de novas viaturas, tecnologia, armamento, infraestrutura, auxílio fardamento além da valorização dos nossos profissionais. Queremos dar cada vez mais condições de trabalho aos nossos profissionais e segurança para a população”, afirmou Petri.

O gerente municipal de Segurança Pública e Social, Wander Nogueira, destacou que a renovação da frota é uma ação importante para que os agentes da Guarda Municipal possam ter mais conforto e segurança no exercício das suas funções. “Isso demonstra a preocupação com os nossos agentes na prestação de segurança pública à sociedade, bem como, a busca pela eficiência no serviço público”, disse.