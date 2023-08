Guardas municipais em formação participam de capacitação turística

Com o intuito de ampliar o conhecimento dos futuros guardas municipais sobre a riqueza turística da cidade, uma turma de formação da Guarda Municipal de Vila Velha participou, na última segunda-feira (21), de uma capacitação especial sobre turismo.

A atividade contemplou uma visita a atrativos turísticos. Entre os destinos escolhidos para a imersão estão a Igreja do Rosário, o Museu Homero Massena e a Casa da Memória, todos situados na Prainha. Para esta terça (22), está programado um passeio no Bustour por outros locais com potencial turístico do município.

Na próxima semana, uma nova turma, também parte do curso de formação da guarda, repetirá o mesmo roteiro. Os alunos fazem parte de um grupo de 70 aprovados no Curso de Formação. Esta é a sétima e última etapa do concurso público e carrega um caráter tanto eliminatório quanto classificatório. Iniciado no último dia 7, o curso tem previsão de duração de cinco meses.

Para além do foco no turismo, o curso também abordará tópicos fundamentais para a atuação da Guarda Municipal. Entre eles estão políticas de segurança pública municipal, noções de direito administrativo, atividade policial sob o aspecto constitucional, direito penal, estatuto da criança e do adolescente, emprego de equipamentos letais e não letais, legislação de trânsito e outras disciplinas essenciais.

“É extremamente importante que os futuros agentes conheçam as áreas em que trabalharão. Isso permite que eles entendam a topografia, os principais pontos de referência e os possíveis desafios de segurança em cada região. Além disso, conhecer os espaços públicos faz com que os futuros guardas municipais possam responder de maneira mais eficaz aos incidentes de segurança ou emergências”, expressa a comandante da Guarda Municipal, Landa Marques.

Bem Receber

O projeto Bem Receber, da Secretaria de Cultura e Turismo, para além dos futuros guardas municipais, expande a oportunidade de capacitação para outros públicos, visando qualificar os profissionais que atuam na linha de frente dos atrativos turísticos da cidade.

Mais do que apenas apresentar os pontos turísticos, o projeto tem a missão de sensibilizar agentes de segurança e demais profissionais sobre a vital importância de se acolher com excelência tanto os moradores locais quanto aqueles que visitam Vila Velha. O entendimento é que uma experiência turística positiva começa com um bom acolhimento, e esta é a base do Bem Receber.

A capacitação foi ministrada por técnicos da Subsecretaria de Turismo que, para cada tipo de segmento, tematizam o conteúdo para quem o recebe. “É uma maneira de fazer com que os participantes se sintam inseridos no contexto turístico da cidade e, no dia a dia, passem adiante o conteúdo ministrado na dinâmica”, destacou a coordenadora de Atrativos Turísticos, Amália Queiroz.

“Queremos formar um grande time vilavelhense, para que cada indivíduo que atua na região seja um multiplicador em potencial e apresente com orgulho o que temos de melhor”, explica o secretário de Cultura e Turismo, Roberto Patrício Junior.

Empreendedores e profissionais do setor turístico que desejam participar da capacitação devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, por meio dos telefones (27) 3149-7353 ou 7335, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18h.