Homem é preso após ser pego com placa adulterada na BR 101

A Polícia Rodoviária Federal prendeu na manhã desta terça-feira (22), um homem por adulterar a placa do caminhão e transitar na BR 101, em Guarapari.

De acordo com a PRF, a abordagem ocorreu no km 340 durante patrulhamento ostensivo, quando a equipe avistou um caminhão de placas aparentes, mas ao realizar as consultas nos sistemas da PRF, a placa correspondia a um veículo Nissan Versa 10, de cor branca.

A equipe verificou que na verdade se tratava do veículo Ford/Cargo, de cor cinza, que foi adulterado as duas primeiras letras com fita isolante.

Na condução do veículo estava um homem, morador de Domingos Martins. Ele confessou que adulterou o veículo para não ser autuado em fiscalizações.

O Caminhão fazia transporte de flores naturais, que foram compradas em Holambra e seriam entregues em Domingos Martins.

O veículo e condutor foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil de Guarapari para as providências cabíveis.