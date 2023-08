Homem é preso com arma de fogo em carro que alugou e não devolveu

Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, em Itapemirim, após ser flagrado com arma em um veículo com registro de apropriação indébita.

A PRF realizava fiscalização de combate à criminalidade na rodovia quando abordou veículo Onix. Ao ser consultado, a PRF verificou que consta registro de locação em 2019, para devolução em 30 dias, mas não realizada pelo locatário.

Durante revista interna os agentes encontraram uma pistola 9mm com 40 munições. O condutor, um homem de 37 anos, morador de Cachoeiro de Itapemirim, disse que alugou o veículo e achou que o valor estava sendo pago por ele, mas não soube dizer por qual meio ou se outro pagava.

Disse ainda que é representante comercial e que iria visitar postos de combustíveis para apresentar produtos, precisando andar armado para sua segurança.

O homem foi conduzido ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Itapemirim para mais esclarecimentos e procedimentos de praxe.

