Homem é preso com R$ 1,8 milhão em drogas que seriam entregues no Litoral do ES

Um homem de 38 anos foi preso com 15 quilos de pasta base de cocaína, na manhã desta quinta-feira (3), na BR 101, em Viana. Ele foi detido durante uma operação de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A droga estava dentro de uma mochila em um ônibus que fazia a linha Belo Horizonte-Vitória. A pasta base de cocaína foi encontrada após buscas no interior do veículo com emprego de cães farejadores.

À PRF, o homem confirmou que residia na capital mineira e que levaria a droga para Guarapari. Os 15 quilos apreendidos, segundo a polícia, estão avaliados em R$ 1,8 milhão.

O criminoso se recusou a responder às perguntas dos policiais e afirmou que só falaria em juízo e na presença de seu advogado. O homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica, onde ficou à disposição da Justiça.