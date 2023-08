Hospitais estaduais recebem Selo de Segurança do Paciente

Cinco hospitais estaduais da Secretaria da Saúde (Sesa) conquistaram o Selo Segurança do Paciente, emitido pela Epimed Solutions, em parceria com o Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente (IBSP). Foram premiados os hospitais Silvio Avidos (HMSA), em Colatina; Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA), em Vila Velha; Estadual Central (HEC), em Vitória; o Dório Silva (HDS), na Serra; e Dr. Alceu Melgaço Filho (HDAMF), em Barra de São Francisco.

“O selo reconhece as instituições de saúde comprometidas em promover boas práticas de Segurança do Paciente, e mostra que estamos no caminho certo na prevenção da ocorrência dos incidentes e melhorando a segurança do paciente nos serviços de saúde em nossas unidades”, destacou a gerente de Gestão Hospitalar da Sesa, Valeria Baptisti Crema.

Critérios como gestão de incidentes ao realizar a notificação, classificação, investigação e tratativas de eventos adversos foram avaliados para a conquista da certificação.

A diretora-geral do Hospital Estadual Dório Silva, Gilmara Sossai, comemorou a conquista e destacou ser um resultado importante para a instituição para a consolidação da cultura de segurança ao paciente. “Estamos muito felizes pelo reconhecimento, e também pelo resultado de que todas as notificações são classificadas em tempo hábil. Com isso, o fortalecimento de processos de trabalho, como registros de não conformidades para identificar atos que podem ir de encontro à segurança do paciente”, disse.

A segurança do paciente busca prevenir os incidentes, eventos ou circunstâncias que poderiam ter resultado, ou resultaram, em dano desnecessário ao paciente. Já os eventos adversos são incidentes que resultam em dano para o paciente, causando aumento do tempo de permanência hospitalar ou algum tipo de incapacidade.