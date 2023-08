Inauguração do novo Aquaviário será neste domingo (20)

Depois de mais de 20 anos desativado, o Sistema Aquaviário volta a operar neste domingo (20), quando o serviço será inaugurado pelo governador do Estado, Renato Casagrande. Efetivamente, a operação começa às 6h30 de segunda-feira (21), inicialmente com duas linhas e três estações: 401 (Porto de Santana / Praça do Papa) e linha 402 (Praça do Papa / Prainha). A tarifa será a mesma do Transcol, ou seja R$ 4,50, e os dois sistemas serão integrados.



Quem iniciar a viagem em uma linha do Transcol e for concluir o trajeto com o Aquaviário (ou vice-versa), pagará a tarifa somente no primeiro embarque. Para isso, será necessária a utilização do CartãoGV.

Inicialmente, a operação do Aquaviário contará com três estações de embarque e desembarque: Prainha, em Vila Velha (Estação Governador Albuíno Azeredo); Enseada do Suá, em Vitória (Estação Setembrino Pelissari) e Porto de Santana, em Cariacica (Estação Prefeito Aloízio Santos). Os pontos foram definidos após a realização de estudos que levaram em consideração critérios como demanda de passageiros, conexões com linhas de ônibus e ciclovias ou ciclorrotas, impactos socioambientais, entre outros.



Conexões temporais



Para se deslocar utilizando os sistemas Aquaviário e Transcol, o usuário poderá usar o Cartão GV (clique aqui para saber onde adquirir) três vezes e realizar até duas integrações. Por exemplo, o passageiro pode embarcar Itaparica usando o cartão pela primeira vez, até o Terminal Vila Velha, onde pega o ônibus até a Prainha. Lá, passa pela segunda vez o cartão, fazendo a primeira integração no Aquaviário. Desce na Praça do Papa e pega outra linha até o Centro de Vitória, passando o cartão pela terceira vez e fazendo a segunda integração. Para cada integração, o usuário tem o prazo 1h30 para realizar a conexão. Após utilizar o cartão três vezes, e fazer duas integrações, o próximo embarque será cobrado (ônibus ou Aquaviário).



Nas três estações do Aquaviário também haverá máquinas de autoatendimento para a aquisição e recarga do Cartão GV.



A partir do início da operação do novo Aquaviário, as linhas serão monitoradas diariamente para adequação de horários, tanto do Aquaviário quanto das linhas de ônibus do Sistema Transcol. Futuramente, outras estações deverão ser implementadas, conforme a demanda e a necessidade avaliadas.



A linha 401 (Porto de Santana / Praça do Papa) vai realizar 17 viagens por dia (ida e volta) e a linha 402 (Praça do Papa / Prainha) 34 viagens (ida e volta). As lanchas têm lugar para transportar bicicletas. Uma delas tem capacidade para 86 pessoas e seis bicicletas e a outra 74 pessoas e quatro bicicletas.



Confira a seguir os horários das linhas do novo Aquaviário: