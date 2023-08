Independência do Brasil: desfile cívico contará com novidades no ES

O Governo do Estado definiu a programação para o desfile cívico-militar em comemoração aos 201 anos de Independência do Brasil, que será realizado no dia 7 de setembro, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar), no Centro de Vitória. A Secretaria da Casa Militar (SCM) concluiu os detalhes finais do evento, que terá a participação de diversas instituições, como o Exército Brasileiro, a Marinha do Brasil, além das forças de segurança pública estaduais e estudantes de escolas da região.

As festividades terão início às 8 horas, com a inspeção do Grupamento de Desfile Militar e Segurança Pública. O desfile tem previsão de início às 9 horas. Serão instaladas arquibancadas metálicas ao longo da Avenida Beira-Mar, além de banheiros químicos para o público.

Uma das novidades deste ano é a presença dos militares do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), força integrante da Marinha do Brasil, que fará parte do desfile cívico-militar no Espírito Santo pela primeira vez. Serão mais de 40 fuzileiros, entre oficiais e praças, que participarão da celebração. Além disso, haverá uma apresentação de rapel realizada pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER), da Secretaria da Casa Militar.

O governador do Estado, Renato Casagrande, estará presente no evento, que contará também com a chegada do “Fogo Simbólico da Pátria” e o acendimento da “Pira da Independência”. O secretário-chefe da Casa Militar, coronel PM Jocarly Martins de Aguiar Junior, destacou a importância do evento. “O Sete de Setembro é um momento de festa para o País e aqui no Espírito Santo tentamos inovar todos os anos para que o público possa se divertir e se emocionar”, disse.

O desfile terá início às 9 horas, com a participação dos alunos de escolas da Grande Vitória. Em seguida, haverá o desfile militar, que contará com aeronaves do NOTAER e da Marinha, o navio patrulha NPaOc Apa (P-121); apresentações de embarcações do Corpo de Bombeiros Militar, da Batalhão de Polícia Militar Ambiental e contará com a participação das Guardas Civis Municipais da Região Metropolitana.

A solenidade será finalizada com o desfile de carros e motos antigas. O Governo do Estado convida a população para prestigiar e celebrar a data da Independência do Brasil.

Serviço:

Desfile Cívico-Militar do Dia da Independência 2023

Data: 07/09/23 (quinta-feira)

Horário: 8h

Local: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes (Av. Beira-Mar), bairro Centro – Vitória