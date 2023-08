Inédita: operação temática da PRF mira pontos críticos de acidentes no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou na última segunda-feira, 28, a Operação Temática de Diagnóstico de Pontos Críticos de Sinistralidade – OTEDIAG na SPRF/ES que integra mais uma das ações do Plano de Contingências para Prevenção e Enfrentamento aos Acidentes Graves, cujo objetivo é estabelecer ações e diretrizes para o incremento da segurança no trânsito.

Além de aprimorar os conhecimentos do efetivo dos GIATs da SPRF/ES e RJ para realizar inspeções viárias voltadas à identificação de fatores de risco para ocorrência de sinistros de trânsito, a Operação busca estabelecer a integração entre a PRF e outras instituições como o DNIT, Concessionárias, ANTT, CETRAN, SAMU, BPTran, transportadoras, dentre outros órgãos, visando a solidificação de parcerias para realização de ações conjuntas voltadas à promoção da segurança viária.

Participaram da cerimônia de abertura o Superintendente da PRF no Espírito Santo, o Coordenador de Prevenção e Atendimento de Acidentes da PRF, a Chefe do Serviço de Perícia e Registro de Acidentes da PRF, o Comandante do BPTran, o Fiscal de Infraestrutura da ANTT, o representante da concessionária Eco 101, representantes da CETRAN, do SAMU e toda a gestão da segurança viária da SPRF/ES, Chefes de Delegacia, policiais e integrantes da PRF do Rio de Janeiro e Espírito Santo e integrantes de outras instituições que participarão diretamente das ações operacionais.

A PRF, desta forma, consolida-se como importante protagonista no estudo e prevenção de acidentes de trânsito, alinhada aos objetivos da ONU para a 2ª Década de ações para Segurança Viária.

Foto: Divulgação PRF Foto: Divulgação PRF