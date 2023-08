Inscrições do Pronatec On-line são prorrogadas

Foram prorrogadas as inscrições da 2ª oferta on-line do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec Qualifica Mais Emprega Mais. O período de inscrição segue até o próximo dia 08. São 294 vagas para seis cursos ofertados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

Os cursos em oferta são da modalidade a distância para Formação Continuada e Iniciada (FIC). São eles:

Agente de Combate às Endemias

Auxiliar de Farmácia e Manipulação

Garçom

Operador de Telemarketing

Escriturário de Banco

Assistente Financeiro

Para participar do processo seletivo, é necessário ter, no mínimo, 16 anos, e ter o grau de escolaridade exigido pelo curso ofertado. As inscrições podem ser realizadas no site www.secti.es.gov.br. É necessário preencher o formulário de cadastro antes de efetuar a inscrição. Só é permitida uma inscrição por CPF e e-mail em um único curso.

A seleção se dará por ordem de inscrição e, prioritariamente, aos residentes do Espírito Santo. O resultado será divulgado no dia 14 de setembro.

Os suplentes serão chamados caso o número de vagas do curso não for preenchido. Nem o candidato classificado e nem o candidato suplente podem ter inscrição ativa no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec), pois será desclassificado.

Pronatec

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, por meio da Lei nº 12.513, é destinado principalmente aos jovens e adultos que não têm acesso à educação formal ou que desejam complementar a formação.

O Pronatec foi criado em 2011 pelo Ministério da Educação (MEC) e é mais uma ferramenta de acesso educacional destinada aos estudantes e também aos trabalhadores brasileiros que visam a alcançar grandes oportunidades na vida profissional. O programa tem como finalidade expandir e democratizar o ingresso dos jovens e adultos de baixa renda a uma educação de qualidade, por meio da oferta de cursos de educação profissional e tecnológica gratuitos.

Em caso de dúvidas sobre a realização da inscrição, escreva para este e-mail:

[email protected]

Leia o Edital AQUI: https://secti.es.gov.br/editais-pronatec

Inscreva-se AQUI: https://inscricao.secti.es.gov.br/