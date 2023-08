João Coser defende conclusão de ciclovia na Norte-Sul

O deputado estadual João Coser (PT) apresentou a indicação parlamentar 1855/2023, requerendo que o Governo do Estado conclua a ciclovia e a passagem de pedestres entre os shoppings Norte Sul, em Vitória, e Mestre Álvaro, na Serra, um trecho de aproximadamente 1,5km. De acordo com João Coser, a execução da obra vai dar mais segurança a pedestres e ciclistas que usam o trajeto diariamente.

Para João Coser, que também é vice-presidente da Comissão de Infraestrutura e Mobilidade Urbana da Assembleia, é preciso incentivar o uso da bicicleta como um meio de transporte sustentável e para isso, a construção de ciclovias é fundamental.

No trecho em questão, o deputado ressalta que já existe uma ciclovia e uma passagem de pedestres que liga a Praia de Camburi até a entrada de Jardim Camburi. “Nosso pedido é para que esse trecho de 1,5 km até o município da Serra seja executado. Isso vai permitir a integração segura entre os dois municípios para aqueles que usam a bicicleta como meio de locomoção ou fazem o trajeto a pé”.

O presidente da Federação de Ciclismo no Estado do Espírito Santo, Marcos Duarte, agradeceu a atenção e o apoio do deputado e destacou a importância da obra. “Quando a gente vai até o trecho, percebe como a infraestrutura para o pedestre e o ciclista é deficitária no local. Não tem calçada, não tem iluminação, e o trabalhador tem muita dificuldade de passar por ali. Isso sem falar da questão da segurança pública. A indicação do mandato do deputado João Coser é muito importante e tenho certeza que o governador vai se sensibilizar com o nosso pedido para realizar a construção desse trecho da ciclovia”.

Vitória é a campeã em número de bicicletas por pessoa

Pesquisa realizada pela especialista em mobilidade urbana e fundadora da Multiplicidade Mobilidade Urbana, Glaucia Pereira, revelou que o Brasil tem uma frota estimada de mais de 33 milhões de bicicletas. De acordo com o levantamento, Vitória é a capital do Brasil com maior número de bicicletas por pessoas, chegando ao total de 81.328 bicicletas, sendo 23 para cada 100 pessoas.

Em segundo lugar, está Campo Grande (MS), com 192.425 bicicletas, 22 para cada 100 pessoas. Aracaju (SE) ficou em terceiro lugar na pesquisa, com 124.674 bicicletas, totalizando 19 unidades para cada 100 pessoas. Para efeito da pesquisa, foram utilizados dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares POF 2017-2018, particularmente os dados de inventário dos domicílios.