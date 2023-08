Jovem desaparecido há 7 meses no RJ é resgatado na BR 101, em Cachoeiro

A PRF resgatou na BR 101, em Cachoeiro, no Sul do ES, no início da noite da última sexta-feira (25) um homem de 20 anos, em situação de rua, que estava desaparecido há cerca de sete meses.

O jovem foi encontrado caminhando nas margens da rodovia federal por agentes da PRF de Safra, no ES. Durante abordagem o jovem relatou que saiu de casa em Campos, no RJ, para consumo de drogas, mas acabou ficando sem rumo. Após caminhar muitos dias e dormir nas ruas, veio parar no ES.

O jovem se lembrou do telefone da mãe, com quem os agentes fizeram contato. A mãe informou que ela, a avó e uma irmã, todos moradores do RJ, fazem buscas desde o desaparecimento do filho, não sabendo seu destino.

Para se defender nas ruas, o jovem juntou pedaços de madeira e fitas pretas para preparar um objeto semelhante a arma de fogo.