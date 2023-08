Marataízes: cães policiais participam de campeonato de detecção

A Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial, realizou o 1° Campeonato de Cães de Detecção de Marataízes.

O evento, realizado no último sábado (5), contou com a participação dos órgãos de segurança: a Guarda Civil Municipal de Marataízes; Guarda Civil Municipal de Arraial do Cabo; CIAPOL da Marinha do Brasil e GPT da Marinha do Brasil.

Os cães ganhadores deste campeonato, foram:

1° Lugar: Saory – Condutor Soldado Oren, Help Sargento Danielson;

2° Lugar: Loki – Condutor GCM Izidoro, Help GCM Samuel;

3° Lugar: Kyra – Condutor Soldado P Gabriel, Help Soldado M Martins.

“O campeonato foi sensacional. Além de visualizarmos os cães em ação, todos os participantes tiveram a oportunidade de compartilhar os seus conhecimentos uns com os outros, como também atuaram após o campeonato, como auxiliadores no que se refere a melhoria nas fases de buscas pelos jurados que estavam ali presente. Essa prática ajuda no desenvolvimento de sua atividade” afirmou o secretário municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial, Weliton da Silva.