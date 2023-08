Marataízes é destaque em ranking de qualidade da informação contábil

O Ministério da Fazenda, através da Secretaria do Tesouro Nacional, publicou no Diário Oficial da União desta quarta-feira (16) a portaria STN/MF N° 902, que divulga o Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, onde Marataízes se destaca como o 6º melhor pontuado dentre os municípios do Espírito Santo, e o 40º colocado no âmbito nacional.

“Sem dúvidas essa é uma grande conquista para o serviço público de Marataízes, estamos trabalhando arduamente pela constante modernização da Secretaria Municipal de Finanças e da nossa atuação dentro da administração”, afirmou Alberto Mello, Secretário Municipal de Finanças.

O Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal é uma publicação da Secretaria do Tesouro Nacional cujo objetivo é avaliar a qualidade da informação e a consistência dos relatórios e demonstrativos contábeis e fiscais que o Tesouro Nacional recebe, por meio do Siconfi – Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, de todos os entes federativos, ou seja, da União, dos estados e dos municípios brasileiros.

A finalidade dessa publicação é fomentar a melhoria da qualidade e da consistência dos dados fiscais e contábeis enviados pelos entes e que são utilizados tanto pelo Tesouro Nacional quanto pelos diversos usuários dessa informação.