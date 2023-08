Marataízes: Guarda Civil recebe capacitação sobre abordagem policial

A Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial, realizou, na última terça-feira (1), uma instrução aos Guardas Civis Municipais em parceria com a Polícia Militar do Espírito Santo, no auditório do Centro de Referência da Assistência Social.

A instrução teve como objetivo repassar aos Guardas Civis Municipais noções básicas de uso progressivo da força, conceitos básicos de abordagem policial e instruções para o preenchimento de boletins de ocorrência.

O capitão da Polícia Militar, Lucas Egramphonte, destacou que a principal questão abordada foi a importância de orientar os Guardas Civis Municipais para que preencham os boletins de ocorrência de forma técnica e jurídica, o que é indispensável para um documento oficial.

O guarda civil municipal Paulo Santos enfatizou a relevância de todos os tópicos apresentados na instrução, agradecendo à PM por compartilhar sua experiência, o que será de grande importância tanto para a carreira dos guardas municipais quanto para a segurança da população.