Marataízes marca presença em Feira da Inovação Industrial

A Prefeitura de Marataízes, marcou presença na MECSHOW 2023, a maior feira de inovação tecnológica para a indústria na área metalmecânica do estado. Na ocasião, os alunos formados nos cursos de mecânica e solda ofertados pela Prefeitura, através do SENAI, tiveram a oportunidade de ver de perto o que há de mais moderno no mercado na área que eles estão ingressando.

“Estar presente em feiras de inovação industrial é importante para se manter atualizado sobre as últimas tendências, fazer networking e buscar oportunidades de aprendizado. Nossa ideia é levar nossos colaboradores, alunos, formandos e empreendedores em mais eventos como esse para criarmos o gosto pela inovação, pela modernização e quem sabe assim termos grandes novidades no mercado de trabalho de nossa cidade”, afirmou Albérico Pereira de Souza, Secretário Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho.

A MEC SHOW é considerada uma das principais feiras do setor metalmecânico e traz as últimas tendências e tecnologia de ponta para a indústria, atraindo profissionais com alto poder de decisão e gestores de compras das grandes plantas industriais do Espírito Santo (ArcelorMittal, Estaleiro Jurong Aracruz, Suzano, Petrobras e Vale). Além dos lançamentos e soluções apresentadas pelos expositores, a feira MEC SHOW conta com uma rica grade de programações técnicas e eventos realizados ao longo do ano para divulgação das oportunidades de negócios da região.