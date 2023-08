Marataízes marca presença no Pacto Nacional pela Consciência Vacinal

A Prefeitura de Marataízes, acompanhada de sua equipe técnica, marcou presença no evento de assinatura do Pacto Nacional pela Consciência Vacinal, promovido pelo Governo Estadual no Palácio Anchieta, em Vitória.

Uma ação do Conselho Nacional do Ministério Público, por iniciativa da Comissão da Saúde, para conscientizar e fortalecer a importância da vacinação prevista no Plano Nacional de Imunização, visando a retomada de índices seguros e homogêneos de cobertura vacinal em todo território nacional.

O Pacto possui quatro importantes ações propostas que são o diálogo institucional com os principais atores da saúde pública, a informação confiável para escolhas conscientes, com a promoção e conscientização da população sobre a importância de buscar fontes confiáveis de informação, a mobilização e comunicação estratégica, a fim de conscientizar a sociedade sobre a importância das vacinas e os riscos do retorno de doenças transmissíveis; e os materiais informativos, com a promoção da consciência vacinal, fornecendo recursos e materiais informativos que ajudem a população a entender os benefícios e a segurança das vacinas previstas no PNI.

“Marataízes reforça seu compromisso com a saúde pública em participar de um evento como este. Vamos continuar trabalhando arduamente pela ampliação de nossa capacidade de imunização, promovendo cada vez mais ações presentes no cotidiano da sociedade, incentivando a consciência vacinal”, afirmou Cristiane França, Secretária Municipal de Saúde.

Durante o evento, deu-se início também a primeira pós-graduação ofertada pelo Sistema Único de Saúde em Cuidado Interprofissional na área de Imunizações no País. Promovido pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o curso tem por objetivo promover a ampliação dos conhecimentos teóricos e práticos em Imunização de acordo com as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm)