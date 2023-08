Marataízes: pavimentação avança no trecho Capinzal x Alto lagoa dantas

A Prefeitura de Marataízes, segue com as obras de pavimentação asfáltica no trecho que liga a comunidade de capinzal até o trevo da ES-060, em Alto Lagoa Dantas. A obra, que foi anteriormente abandonada pela antiga contratada, foi retomada nos últimos meses e já se encontra com a fase de pavimentação asfáltica em ritmo acelerado.

“Marataízes é um grande canteiro de obras! Estamos trabalhando incansavelmente para proporcionar uma série de melhoras significativas na vida dos moradores. O homem do campo hoje pode contar com diversos trechos importantes já pavimentados, assim como diversos bairros do perímetro urbano também se encontram com calçamento, drenagem e esgotamento sanitário”, afirmou o Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, Paulo Veiga.

A pavimentação faz parte de um megapacote de investimento de infraestrutura iniciado em 2019, levando asfalto para diversas comunidades do interior de Marataízes, promovendo maior mobilidade para os moradores locais e um melhor escoamento da produção agrícola para os produtores.