Marataízes: sede do SINE pode ser entregue em outubro

A Prefeitura de Marataízes, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho, junto aos representantes do SINE Estadual, promoveu uma visita técnica nas futuras instalações da “Casa do Cidadão”, um espaço que pretende unificar diversos serviços como emissão de documentos, como identidade, cpf, carteira de trabalho, certificado de reservista, além da agência municipal do Sistema Nacional de Emprego (SINE), dentre outros serviços.

O secretário municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho, Albérico de Souza, acompanhado de sua equipe técnica, apresentou ao coordenador Estadual do SINE, Sérgio Petri, todo o espaço que acomodará a futura agência.

“Estamos trabalhando para implantarmos até meados do mês de outubro toda essa estrutura. Em breve os operários transformarão esse imenso espaço em verdadeiro canteiro de obras, tudo para possibilitarmos a realização desse sonho para os trabalhadores de Marataízes”, afirmou o secretário.

Outra novidade será a transformação da antiga sede da Superintendência do Trabalho em um espaço voltado para os cursos de capacitação promovidos pelo município, centralizando em um espaço amplo, climatizado e estruturado.