Mazinho celebra obra que vai melhorar fornecimento de energia no ES

Presidente da Frente Parlamentar do Desenvolvimento do Noroeste e Extremo Norte do Espírito Santo, o deputado estadual Mazinho dos Anjos (PSDB) celebra o anúncio feito pela EDP, distribuidora de energia elétrica em 95% dos municípios capixabas, do investimento de RR 24,1 milhões na construção da Subestação Vinhático, no município de Montanha, a 340 quilômetros da capital, Vitória.

Nesta quinta-feira, dia 17, o deputado levará a Frente Parlamentar a Montanha para um encontro com as lideranças locais, às 17 horas, na Câmara de Vereadores, quando será debatida a nova fronteira agrícola do Estado, tendo a região como principal centro dessa nova fase de desenvolvimento.

“Uma das necessidades para que uma região se desenvolva é a disponibilidade de energia elétrica e esse investimento da EDP visa a atender a essa demanda. O empreendimento elevará a capacidade do sistema energético e permitirá a ampliação do abastecimento de energia, assegurando o crescimento econômico local e qualidade para os clientes atendidos na região”, disse o deputado.

A nova subestação beneficiará 36 mil habitantes dos municípios de Montanha e Pedro Canário e está prevista para entrar em operação em quatro meses.

A obra

A Frente Parlamentar do Desenvolvimento do Noroeste e Extremo Norte do Espírito Santo já realizou duas reuniões, uma em Barra de São Francisco e outra em Água Doce do Norte. Nesses encontros, um dos anúncios foi também de investimentos da empresa distribuidora de energia na melhoria do fornecimento na microrregião de Barra de São Francisco, além da ligação do sistema Norte ao linhão de alta tensão em João Neiva.

A subestação de Vinhático contará com dois níveis de tensão (69/13,8 kV) e um transformador de 12,5MVA distribuídos em três alimentadores de média tensão. A unidade será 100% digitalizada e contará com moderno sistema de automação e supervisão. Toda a sua iluminação será composta por lâmpadas LED, garantindo maior eficiência e reforçando a preocupação da empresa com a comunidade e com a preservação do meio ambiente.

Para conectar a subestação ao sistema da Distribuidora, será construída uma nova linha de distribuição de 69 kV aérea com 5 quilômetros de extensão, mais 7 km de rede trifásica, 6,8 km reforços nas redes existentes bem como a transformação de 20,5 km de rede monofásica para trifásica.

“Cada dia mais reiteramos nosso compromisso de investir no Espírito Santo e, também, em novas tecnologias que vão garantir a segurança do abastecimento de energia elétrica e reforçar a confiabilidade e a qualidade do fornecimento de energia dentro de elevadas condições técnicas e de segurança”, afirma Fenando Saliba, diretor da EDP.

Todas as subestações da Concessionária são monitoradas remotamente a partir do Centro de Operação Integrado (COI), localizado em Carapina, na Serra. É a partir do COI, operando 24 horas todos os dias, que é feita a comunicação direta com as equipes de campo, conferindo eficácia no atendimento aos mais de 1,7 milhões de clientes no Estado. A partir da Central também é possível monitorar em tempo real a rede elétrica, incluindo a análise meteorológica das condições climáticas, em toda a área de concessão da distribuidora.

Reflexo dos investimentos que a EDP vem fazendo em todo o Estado, nos últimos seis anos, os índices referentes a duração das interrupções (DEC) e a frequência das interrupções de energia (FEC) vêm caindo progressivamente.

No primeiro trimestre deste ano, a Companhia alcançou seus melhores resultados. O tempo em horas que o cliente é impactado até a normalização do serviço caiu 20%, de 2017 para o ano atual, e passou de 8,43 para 6,71. Já a quantidade de vezes que ocorrem quedas de energia caiu quase 40%, se comparado no mesmo intervalo, reduzindo de 5,20 para 3,16.

Investimento recorde

A EDP anunciou que está realizando um investimento recorde de cerca R$ 4 bilhões no Estado entre 2020 e 2025. Trata-se de praticamente o dobro do que foi investido entre 2016 e 2020. A Companhia é responsável pela geração de cerca de 4 mil empregos diretos e indiretos no Espírito Santo.

O aporte tem como foco a expansão da rede, preparando o sistema elétrico para o desenvolvimento das 70 cidades da área de concessão; melhorias operacionais; redução de perdas, como o combate ao furto de energia; investimento em digitalização e atendimento ao cliente. Para isso, a Companhia investe continuamente em uma rede de distribuição segura, confiável, monitorada e flexível.

Em 2023, a EDP inaugurou subestações em todas as regiões do Estado. Ao todo, foram quatro: Subestação de Palmito, em Jaguaré, no Norte; Subestação de Jerônimo Monteiro, no Sul; e as subestações de Nova Zelândia e Nova Almeida, na Serra, região metropolitana. Além dessas, foi assinada a ordem de serviço para a construção da subestação de Caçaroca, que ficará na divisa dos municípios de Vila Velha, Cariacica e Viana.