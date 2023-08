Ministra do STF é homenageada pelo Governo do Espírito Santo

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, entregou, nesta segunda-feira (14), a Comenda Jerônymo Monteiro, maior honraria concedida pelo Poder Executivo Estadual a uma personalidade, para a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia Antunes Rocha.

A honraria foi entregue durante a Aula Magna do curso de Pós-Graduação da Escola Superior da Procuradoria Geral do Estado (PGE), realizada no Palácio Anchieta, em Vitória.

Trajetória

Ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), tendo sido Presidente desta Corte e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de 2016 a 2018. Exerceu também os cargos de Ministra e Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de 2008 a 2013. Em agosto de 2022 reconduzida ao cargo de Ministra efetiva do TSE. É Professora Titular de Direito Constitucional na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.