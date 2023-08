Motociclista é flagrado em alta velocidade em Marataízes

Na última terça-feira (29), a Guarda Civil Municipal (GCM), flagrou um motociclista trafegando em alta velocidade nas ruas do centro de Marataízes.

Durante a abordagem, foi verificado pela GCM, que o veículo tinha a placa clonada, além adulteração em toda a lataria, o que levou os agentes a acreditarem que a moto tinha sido montada com peças furtadas e roubadas de outros veículo.

O homem disse aos guardas que tinha comprado a moto recentemente e que não sabia a procedência do veículo. Ele foi conduzido para a Delegacia de Itapemirim para providências.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.