Motociclista é flagrado trafegando acima de 198 Km/h na BR-101

No último sábado (19), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), flagrou na BR 101, em Guarapari, um motociclista trafegando a 198 km/h. A infração foi registrada durante ação da PRF, com objetivo de impedir infrações mais comuns na ocorrência de acidentes graves na região.

Em apenas duas horas de fiscalização, foi constatado ser o período de maiores índices de acidentes por excesso de velocidade e ultrapassagens, além disso, foram flagrados 115 condutores acima de 80km/h, a passar da velocidade regulamentar do trecho.

A PRF utilizou o radar portátil para a ação de fiscalizar o trecho, popularmente conhecido como radar móvel. A operação se baseia na segurança nas rodovias, e a presença da Polícia Rodoviária Federal, ajuda a coibir irregularidades.

Além disso, a Polícia Rodoviária Federal alerta para a responsabilidade ao dirigir ou pilotar. Além do flagra do motociclista, motoristas também foram pegos em alta velocidade.

