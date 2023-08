Música e show de drones na inauguração da Ciclovia da Vida

O Festival Luzes pela Vida vai unir música e luzes na celebração do novo marco na mobilidade e na qualidade de vida do capixaba. O evento marca a inauguração da Ciclovia da Vida e das obras de ampliação da Terceira Ponte, que comemora também os 34 anos de existência desse icônico do nosso Estado.



A ampliação da Terceira Ponte e a implementação da Ciclovia da Vida são obras importantes voltadas para a mobilidade e qualidade de vida dos cidadãos, trazendo uma nova opção para a travessia entre Vitória e Vila Velha, aumentando a capacidade operacional da ponte, reduzindo congestionamento e contribuindo na preservação da vida.



O evento, realizado pelo Governo do Estado e pela Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio-ES), acontecerá no próximo domingo, dia 27 de agosto, a partir das 16 horas, no Cais das Artes.



A programação conta com a apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, além de um show de Luzes no Céu, com 150 drones e um Show das Águas.



A entrada para o evento é gratuita, porém, para garantir o seu lugar, é necessário apresentar ingresso, que deve ser retirado na plataforma Sympla, no link: https://www.sympla.com.br/evento/festival-luzes-pela-vida/2119226

Os portões do evento serão abertos a partir das 16 horas.

O Festival Luzes Pela Vida conta com o apoio da Fetransportes, GV Bus, Setpes, ArcelorMittal, Sincades e EDP.