Novo Sistema Aquaviário será lançado no próximo dia 20 de agosto

O novo Sistema Aquaviário já tem data de lançamento: será no próximo dia 20 de agosto, na Estação Prefeito Aloizio Santos, em Porto de Santana, no município de Cariacica. A obra do Governo do Estado é um marco na infraestrutura de transporte, trazendo ao usuário mais uma opção de deslocamento na Região Metropolitana.

O novo Aquaviário irá iniciar suas atividades com duas embarcações modernas e seguras, conectando três estações estrategicamente posicionadas: Prainha em Vila Velha, Praça do Papa em Vitória e Porto de Santana. As embarcações são equipadas com ar-condicionado, banheiros e bicicletários, contam com acessibilidade e também oferecem acesso wi-fi a bordo.

A capacidade máxima varia de acordo com a embarcação, em conformidade com as diretrizes das autoridades marítimas, visando sempre a segurança dos passageiros. O serviço será integrado ao Sistema Transcol, sem cobrança adicional. O planejamento operacional ainda será divulgado pela Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES).

Serviço:

Inauguração do Novo Sistema Aquaviário

Data: 20 de agosto (domingo)

Horário: 8 horas

Local: Estação Prefeito Aloizio Santos (Bairro Porto de Santana, Cariacica)