Olimpíadas da Melhor Idade em Anchieta começa neste sábado (26)

Anchieta irá sediar no próximo sábado, dia 26, a segunda edição das Olimpíadas Intermunicipais da Melhor Idade. Pessoas maiores de 60 anos de sete municípios irão participar das competições: Anchieta, Piúma, Presidente Kennedy, Marataízes, Alfredo Chaves, Rio Novo do Sul e Itapemirim.

Segundo os organizadores, os participantes irão disputar diversas atividades esportivas adaptadas para melhor idade. Serão disputadas as modalidades atletismos, bocha, corrida, vôlei adaptado, lançamento de disco, lançamento de peso, dama, bisca e dominó.

A coordenadora do Centro Social da Pessoa Idosa de Anchieta, Emanuela Moreli, explica que assim como os grandes eventos esportivos, há escolha da cidade-sede e na abertura haverá o acendimento da pira olímpica. Segundo ela, são esperados cerca de 200 atletas em um público superior a 400 idosos.

Os participantes das olimpíadas precisam ter ligação com o serviço do idoso de cada cidade.

Programação:

7h- Chegada das delegações na Vila Olímpica

7h10- Concentração e desfile das delegações

7h15- Execução do Hino Nacional brasileiro e hasteamento da Bandeira

7h20- Saudações

7h40- Entrada do fogo simbólico e acendimento da pira olímpica

7h45- Juramento do atleta

7h50- Declaração de abertura pela coordenação do Centro Social dos Idosos de Anchieta

7h55- Apresentação artística

8h- Saída das delegações e início dos jogos

12h- Intervalo para almoço

13h- Retorno dos jogos

15h- Entrega da premiação

