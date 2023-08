Oportunidades: Mais de 90 vagas gratuitas em cursos técnicos no Senai ES

Estudantes que concluíram o ensino médio terão a oportunidade de fazer um curso técnico profissionalizante gratuito no Senai Espírito Santo. Estão abertas 92 vagas remanescentes presenciais no Programa Bolsa Técnica, ofertadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional.

São oportunidades para cinco polos municipais do Senai: Cachoeiro, Colatina, Linhares, Serra e Vitória, em três cursos técnicos: Eletrotécnica, Eletromecânica e Manutenção Automotiva. Cada curso tem carga horária de 1.280 horas.

Vale destacar que vagas são limitadas e que o processo será encerrado assim que as mesmas forem preenchidas. Para realização da matrícula, os candidatos poderão se inscrever até o dia 11 de agosto, na unidade de interesse.

Quem pode participar

O processo seletivo é destinado aos candidatos que concluíram o Ensino Médio Regular ou Educação de Jovens e Adultos (EJA/EM), inclusive CEEJA/ENCCEJA, a Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio.

Os documentos que obrigatoriamente deverão ser entregues na secretaria da Unidade de Ensino/Polo escolhida (o), para validação dos critérios de ingresso no curso são:

RG, CNH ou Carteira de Trabalho (páginas correspondentes a identificação);

CPF;

Título de Eleitor e comprovante da última votação;

Certificado de reservista para brasileiro que complete 19 anos e até 45 anos de idade entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano em que efetivar a matrícula;

Comprovante de residência atualizado (contas com CEP recebidas nos últimos 3 meses preferencialmente entregue pelos Correios);

Certidão de Nascimento ou Casamento;

Guarda Judicial – caso menor de 18 anos e não resida com os responsáveis legais;

Histórico Escolar do Ensino Médio cópia e original;

02 fotos 3×4 recentes e atuais. Senai Cachoeiro Opções de cursos: ELETROTÉCNICA – NOITE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA – NOITE ENDEREÇO: Av. Jones dos Santos Neves, 975 – Alto Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim – ES Telefone: (28) 3521-0692