Pinos de cocaína são encontrados em casinha de cachorro em Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro de Itapemirim apreendeu 500 pinos para embalar cocaína, durante uma ação na rua Cataguazes, na Praça na Bandeira, no bairro Aquidaban. O material estava escondido dentro de uma casinha de cachorro.

De acordo com informações da GCM, durante o patrulhamento pela região, os agentes perceberam que havia uma sacola dentro da casinha de cachorro, o que teria chamado a atenção dos guardas. Eles seguiram próximo ao local e constataram que havia pinos vazios, utilizado para embalar cocaína.

Ninguém foi preso e o material foi entregue na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim para providências.

