Poder Legislativo do ES começa analisar PPA proposto pelo Executivo

O Governo do Estado do Espírito Santo protocolou, nesta quinta-feira (31), o Plano Plurianual (PPA 2024-2027), que prevê investimento público superior a R$5 bi, só com recurso do Poder Executivo, registrando um crescimento 40% superior na comparação das despesas de capital do caixa do estado com o PPA anterior.

O presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, destacou a importância do PPA para definir as diretrizes dos próximos quatro anos, bem como o orçamento do próximo ano. Ele ressaltou que o PPA vai além do exercício do poder executivo, utilizando os recursos disponíveis para gerar resultados positivos que beneficiem a população.

“A Assembleia, atuando de maneira independente, tem sido uma parceira do poder executivo, contribuindo para o atual momento econômico favorável que o Estado atravessa. Ao longo dos anos, a gestão pública do Espírito Santo tem progredido em diversas áreas, tornando o estado uma referência tanto nacional quanto internacional na administração de projetos públicos. A conquista da nota A junto ao Tesouro Nacional, desde 2012, é um testemunho da gestão financeira responsável, que proporcionou a capacidade de investir em benefício da população”, destacou o presidente Marcelo Santos.

“O PPA é estratégico e transcende o exercício do executivo, utilizando recursos disponíveis para assegurar que todos os municípios capixabas sejam contemplados de forma equitativa, ampliando assim o impacto das políticas públicas sobre a realidade social. Diante da importância da matéria acredito na parceria de todos os deputados estaduais na apreciação e aprovação da matéria em plenário”, afirmou ainda Marcelo Santos.

Na próxima semana, Marcelo vai reunir o Colégio de Líderes para discutir a matéria e, na sequência, segue a tramitação nas comissões temáticas da Casa.