Polo de Agricultura Irrigada será criado até o final do ano no ES

Na manhã desta segunda-feira (7), o deputado estadual Mazinho dos Anjos iniciou o processo de criação de um polo de agricultura irrigada na região da Sudene, localizado no Norte do Espírito Santo. O primeiro passo foi uma reunião virtual entre o deputado e a diretora do Departamento de Irrigação do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Larissa Rego.

A criação deste polo trará diversos benefícios para a região, incluindo investimentos federais em tecnologia e infraestrutura. Além disso, uma linha especial de financiamento será disponibilizada pelo Banco do Nordeste, que opera os financiamentos da Sudene, para apoiar empreendedores do agronegócio interessados em desenvolver projetos nos municípios beneficiados. Isso também envolve recursos de incentivos fiscais específicos.

O deputado descreveu o encontro como altamente produtivo e enfatizou que encaminhamentos foram feitos para viabilizar a criação do polo de agricultura irrigada. Ele ressaltou a importância da mobilização dos diversos atores envolvidos para dar continuidade ao processo e alcançar a criação oficial do polo até o final do ano.

Seguindo a agenda estabelecida na reunião, está planejada a realização de uma reunião em Vitória, na última semana de agosto. Nessa reunião, Larissa Rego e sua equipe irão apresentar detalhes sobre como o polo irá funcionar para empresários e representantes de entidades públicas e privadas. Também será feita a assinatura de acordos de cooperação técnica entre o Ministério e o Governo do Estado, bem como a constituição do comitê gestor.

Posteriormente, serão realizadas oficinas e visitas de campo na região beneficiada para identificar demandas específicas e linhas de atuação. A região em questão é rica em produção de café conilon, frutas, pimenta do reino, pecuária de corte e leiteira, e agora também está tendo introduzida uma nova fronteira agrícola com o cultivo de soja.

O deputado Mazinho dos Anjos também falou com o governador Renato Casagrande para compartilhar as informações sobre a reunião e buscar a integração do Governo ao projeto. O governador apoio a iniciativa. Essa ideia foi apresentada pelo parlamentar através de indicação ao Executivo estadual e levada ao Governo Federal, sendo prontamente acolhida pela equipe do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.

Em nível de Estado, o projeto será liderado pelo vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, com quem Mazinho já se reuniu para tratar do tema, avançando na agenda para a reunião de apresentação no final do mês.