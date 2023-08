PRF apreende carga da ‘droga zumbi’ e cocaína em Rio Novo do Sul

Na última quinta-feira (24), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carregamento de fentanyl, conhecida como a ‘droga zumbi’, e cocaína durante uma abordagem realizada na BR-101 Sul, na altura do município de Rio Novo do Sul.

Segundo informações da PRF, a apreensão aconteceu por volta das 17h30, no km 392. Os agentes abordaram um veículo Toyota Etios e durante as buscas no veículo, foram encontrados e apreendidos 14 frascos de 10ml de fentanil, 1,230 kg de crack, 3,300 kg de cocaína e cinco mil pinos para embalar cocaína para venda.

Essa não é a primeira vez que a PRF apreende fentanyl no Espírito Santo. Outras duas apreensões ocorreram em um curto período de tempo. A droga é oriunda de uso hospitalar.

Os detidos na ação e as drogas apreendidas foram encaminhadas para a Delegacia Regional de Itapemirim para providências.