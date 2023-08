PRF apreende carga irregular com 16 toneladas de peixe na BR 101

Na manhã desta quinta-feira (17) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 16 toneladas de peixes na BR-101, sentido Serra. A carga teria saído do Rio de Janeiro e seguiria para a Bahia.

O produto era transportado sem nenhum tipo de refrigeração adequada, além disso o motorista do veículo não possuía nenhum documento de origem do produto, que seria qual a espécie do peixe e documentação de despacho.

O motorista foi autuado em flagrante e será apresentado à delegacia por às 14h desta quinta-feira (17) pelos crimes de sonegação fiscal além de crime ambiental, o que pode render ao motorista até dois anos de reclusão.

A carga apreendida pela PRF será entregue ao Programa Mesa Brasil que tem como objetivo a segurança alimentar utilizando produtos excedentes ou fora dos padrões de comercialização, mas que estão em perfeito estado para a ingestão.