PRF prende em flagrante assaltante em ônibus intermunicipal no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde desta quarta-feira (23), um homem acusado de assalto que seguia em um ônibus interestadual, na BR 101, em Viana.

De acordo com informações da PRF, a equipe recebeu denúncia de que um ônibus da viação Planeta, linha Guarapari x Vitória, estava sendo assaltado. Policiais imediatamente iniciou buscas pelo veículo, que segundo a denúncia, seguia no sentido Viana.

O veículo foi abordado nas proximidades do trevo da BR 101 com a BR 262, com o acusado no seu interior. Os passageiros relataram que o homem estava em atitude suspeita. Durante a revista foi encontrada uma faca na cintura do acusado.

Logo após, a PRF recebeu contato de que o homem teria assaltado uma lanchonete em Guarapari, fazendo uso de uma faca como arma.

Um mulher está no posto da PRF em Viana, informando que é a vítima do assalto em Guarapari. Disse que estava na lanchonete e foi vítima do homem, que depois tentou fugir no ônibus, com destino a Vitória.

O homem, de 31 anos, disse que não tem moradia fixa, que se encontra em situação de rua. Disse ainda que teria ido a Guarapari encontrar um amigo há dois dias e que realizou o assalto para adquirir passagem e retornar para Vitória.

A ocorrência será entregue no DPJ em Cariacica.