Proposta para detector de metal em escolas do ES avança no Legislativo

A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovou o Projeto de Lei (PL) 492/2022, que obriga a instalação de detectores de metais nas escolas capixabas. De autoria da deputada Raquel Lessa (PP), a proposição foi relatada pelo deputado Tyago Hoffmann (PSB), que acolheu duas emendas, definindo que a obrigação abrange as escolas públicas estaduais e as escolas particulares.

Mesmo apresentando parecer favorável, Hoffmann fez três ressalvas: a primeira quanto à questão orçamentária para o investimento do Estado na instalação dos dispositivos em todas as escolas estaduais; a segunda, sobre a logística do dia a dia dos colégios, com a formação de longas filas de alunos para entrar nos estabelecimentos; e a terceira referente o uso de detectores que, na opinião dele, teria de ser acompanhado de medidas para combater o bullying, uma das principais causas de violência às escolas.

O presidente da Comissão de Educação, Dary Pagung (PSB), frisou que o colegiado vem debatendo o tema da segurança nas escolas, com a realização de audiências públicas, inclusive no interior do estado. Pagung destacou, ainda, o bullying nas escolas e pediu que diretores, professores e demais funcionários fiquem atentos aos alunos que sofrem com essa situação.

O PL 492/2022 tramita com três iniciativas semelhantes apensadas: o PL 268/2023, de autoria de Alcântaro Filho (Republicanos); o 269/2023, do Delegado Danilo Bahiense (PL); e o 319/2023, de Pablo Muribeca (Patri). A proposta ainda passará pela análise dos colegiados de Segurança e Finanças.