Proposta quer cotas de emprego para mulher agredida no ES

A pauta da sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, desta terça-feira (29), traz a votação do Projeto de Lei (PL) 624/2019, que obriga as empresas prestadoras de serviço ao Estado a reservarem 5% das vagas para as mulheres que já sofreram algum tipo de violência doméstica.

De autoria da deputada Iriny Lopes (PT), a matéria está apta a ser votada, uma vez que já conta com parecer das comissões de Justiça, Cidadania, Segurança e Finanças.