Qualificar ES é semifinalista no Prêmio Excelência em Competitividade 2023

O Programa Qualificar ES, realizado pelo Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional (SECTI), está entre os 12 semifinalistas do Prêmio Excelência em Competitividade 2023. O anúncio do ganhador será durante o lançamento do Ranking de Competitividade dos Estados 2023, que acontece nesta quarta-feira (23), em Brasília, durante XII Congresso Consad de Gestão Pública, realizado pelo Conselho Nacional de Secretários de Administração (Consad).



Após examinar as mais de 150 iniciativas de políticas públicas de todo país, inscritas em 2023, a banca de seleção do Centro de Liderança Pública (CLP) realizou a classificação observando os critérios de Inovação, Avaliação e Competitividade, Replicabilidade, Sustentabilidade e Equidade.

O Prêmio Excelência em Competitividade 2023 visa reconhecer políticas inovadoras que são realizadas pelos governos estaduais por todo o país. Estas boas práticas vão figurar no site do Ranking de Competitividade dos Estados como um modelo de política efetiva que pode ser replicada em outras localidades.

“É uma alegria saber que um programa tão importante do Governo do Estado, que promove a qualificação profissional do cidadão capixaba com foco no empreendedorismo, na empregabilidade e na inovação esteja entre os finalistas desta premiação”, disse o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.

Ainda segundo o secretário, o programa é um agente de transformação social, pois em conjunto com o Programa Estado Presente em Defesa da Vida tem atuado em bairros com alta vulnerabilidade social, na redução da criminalidade.

“O Qualificar ES modifica vidas. Atende os cidadãos de todo o Espírito Santo, que desejam se qualificar para o mercado de trabalho oferecendo cursos presenciais, semipresenciais e a distância. Ele promove a autoestima, o senso de pertencimento local, melhora as condições de vida dos moradores dos bairros atendidos e os ajuda a ingressar no mercado de trabalho”, pontuou.

Sobre o CLP

O Centro de Liderança Pública (CLP) é uma organização suprapartidária que busca engajar a sociedade e desenvolver líderes públicos para enfrentar os problemas mais urgentes do Brasil. Há 12 anos, trabalha por um Estado Democrático de Direito de fato, que seja mais eficiente no uso de seus recursos e com respeito à coisa pública.