Saúde reforça Atenção Primária Capixaba com mais 116 profissionais

Em uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), mais 116 profissionais reforçarão a Atenção Primária à Saúde (APS) capixaba por meio da realização de formações em serviço. Os profissionais foram selecionados pelo Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS), do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi).

Os profissionais são das áreas de Assistência Social, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Odontologia e Psicologia, e agora fazem parte do Componente de Provimento e Fixação de Profissionais, do Qualifica-APS, que visa à formação aliada à oferta de serviços na APS.

A atuação dos profissionais acontecerá em 25 municípios capixabas, são eles: Alegre, Anchieta, Aracruz, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Colatina, Domingos Martins, Fundão, Guaçuí, Muniz Freire, Muqui, Pinheiros, Piúma, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Pavão e Vila Velha. Desses, novos municípios aderiram ao Consultório na Rua – Serra e São Mateus – e às Equipes Multiprofissionais – Brejetuba e Santa Leopoldina.

A seleção ocorreu por meio dos editais ICEPi/Sesa 027/2023, 028/2023 e 029/2023. A adesão foi realizada no auditório do Instituto, no final de julho, com a presença do diretor, Fabiano Ribeiro; e das gerentes de Ensino, Bárbara Farias, e de Inovação, Isabela Oliveira. Os profissionais se apresentam ao município ainda neste mês de agosto.

Na ocasião, o diretor explicou a estrutura do ICEPi como uma Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT) e também como uma Escola de Saúde Pública. “Temos a perspectiva do ensino, da pesquisa e da inovação e agora os profissionais fazem parte de formações que promovem a reflexão sobre os processos de trabalho, pensando na implementação de processos, produtos e serviços novos. Além disso, as pesquisas que serão desenvolvidas ao longo das formações servirão para criar e desenvolver o ambiente produtivo chamado de ecossistema de inovação”, disse.

Formações em serviço

Os novos 32 enfermeiros e 27 cirurgiões-dentistas que fizeram a adesão no Provimento agora vão realizar os Aperfeiçoamentos em Enfermagem e Odontologia em Saúde da Família. Já os 49 profissionais das Equipes Multiprofissionais Ampliadas farão o Aperfeiçoamento em Interprofissionalidade na Atenção Primária à Saúde.

Pelo Consultório na Rua, os oito novos profissionais vão realizar o Aperfeiçoamento em Atenção Primária com Ênfase em Consultório na Rua. Todas as formações são conduzidas pelo Qualifica-APS, por meio do Provimento.