Secretaria Municipal de Saúde de Marataízes unificará especialidades médicas

A Prefeitura de Marataízes, iniciou os preparativos para unificação de todos os atendimentos de especialidades médicas em um só lugar. Na tarde da última quarta-feira (2), a Secretária Municipal de Saúde, Cristiane França, realizou uma visita técnica das dependências do prédio, acompanhada de sua equipe técnica, do Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, Paulo Veiga, e de membros da Superintendência de Tecnologia da Informação, com o objetivo de alinhar os últimos detalhes para o início das intervenções necessárias.

O prédio localizado na Avenida Gov. Lacerda de Aguiar, próximo a Câmara Municipal, será a nova sede do Centro de Especialidades Médicas de Marataízes, e concentrará os atendimentos especializados de ortopedia, geriatria, proctologia, cardiologia, fonoaudiologia, nutrição, dermatologia, urologia, gastroenterologia, endocrinologia, pneumologia, oftalmologia, neurologia, psiquiatria e otorrinolaringologia.

O Centro de Especialidades Odontológicas será uma novidade e também estará nas dependências do novo CEMM, atendendo diversos serviços de odontologia especializada, atendimentos buco maxilofacial, cirurgia oral, odontopediatria, endodontia, pacientes com necessidades especiais e prótese.

“Esperamos que com essa unificação, num espaço moderno, amplo e bem localizado, consigamos expandir mais ainda os nossos atendimentos de demandas especializadas. Tudo centralizado em um só prédio, com maior conforto, segurança e acessibilidade”, afirmou a Secretária Municipal de Saúde, Cristiane França.