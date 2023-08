Sedu e Corpo de Bombeiros ofertam formação em noções de primeiros socorros

A Secretaria da Educação (Sedu), em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, disponibiliza uma formação presencial em Noções Básicas de Primeiros Socorros, Projeto “Juntos”, para os profissionais da Educação das Redes Estadual e Municipal do Espírito Santo. As inscrições estão abertas até a próxima sexta-feira (04), por meio do link do Sistema Gestão de Formação (SGF): https://sgf.sedu.es.gov.br/.

A iniciativa tem como objetivo capacitar profissionais da Educação a agirem de forma rápida, eficaz e segura, diante de situações de emergência que possam requerer intervenções imediatas, promovendo um ambiente escolar mais seguro.

A formação em Noções Básicas de Primeiros Socorros – Projeto “Juntos” será ofertada por meio de oficina presencial, com carga horária de cinco horas para cada turma. A previsão é que sejam capacitados 96 mil profissionais pelos próximos três anos.

Confira:

Cronograma por polos

Escolas por polos

Vagas por municípios



Formação presencial em Noções Básicas de Primeiros Socorros – Projeto Juntos

Carga horaria: 5 horas

Período de inscrição: até 04/08/2023

Link de inscrição: https://sgf.sedu.es.gov.br/

Modalidade: Presencial

Período da formação: Agosto a novembro de 2023

Local da formação: Escolas-polo da Rede Estadual

Público alvo: Profissionais da educação da Rede Pública Estadual de Ensino e redes municipais de Ensino do Espírito Santo

Dúvidas, entrar em contato com o Centro de Formação dos Profissionais da Educação do Espírito Santo (Cefope), pelos telefones (27) 3636-7820/ 3636-782